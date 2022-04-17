أعلن البنك الأهلي السعودي عن إطلاق عروض تمويلية تنافسية لكافة المنتجات للأفراد والحسابات الجارية التي تتزامن مع حملة البنك الرمضانية تحت عنوان «الفرحة تكمل في رمضان» والتي تُجسّد اكتمال الفرحة في شهر رمضان المُبارك مع عروض الأهلي لكافة المنتجات التمويلية.

ويأتي إطلاق البنك للحملة ضمن فعاليات الخيمة الرمضانية وعروض المنتجات التمويلية التي تلبي تطلعات واحتياجات العملاء، إضافة إلى عدّة فعاليات رمضانية ترفيهية ومسابقات بجانب إتاحة الفرص للمشاركة في الأعمال التطوعية ضمن مبادرة «سعادة أهالينا» تم تفعيلها في خيمة البنك الأهلي السعودي الرمضانية في مدينة الرياض (غرناطة مول خلال الفترة من 12-18 أبريل، وحياة مول من 19-25 أبريل)، وفي مدينة جدة (رد سي مول من 12-18 أبريل)، وفي مدينة الظهران (الظهران مول خلال الفترة من 9-22 أبريل).

يأتي ذلك في حين تتيح الحملة الفرصة للعملاء للحصول على التمويل الشخصي والتأجيري والعقاري بدون رسوم إدارية عن طريق تطبيق SNB الأهلي، وموقع SNB الأهلي أون لاين، وبمُعدل هامش ربح سنوي مُخفض، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تمويل عقاري وشخصي في ذات الوقت. كما تمنح الحملة بطاقة الأهلي الائتمانية للاسترداد النقدي بدون رسوم سنوية مدى الحياة وبلا شروط أو قيود وبمعدل سنوي يبلغ 0% لبرنامج التقسيط لمدة 3 أو 6 أشهر لمبلغ 1000 ريال أو أكثر عبر خدمة خطة الدفع الذكي، إضافة إلى جوائز نقدية ورحلة لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا وجائزة كبرى عبارة عن سيارة.

ويُقدم البنك الأهلي السعودي ضمن الحملة الرمضانية مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية، التي تتيح لجميع عملاء الأفراد بما في ذلك العاملون في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والشركات الكبرى والقطاع الخاص الاستفادة منها على اختلاف احتياجاتهم وتوجهاتهم التمويلية. كما دعا البنك عملاء الأفراد للانضمام إلى عالم الوسام البلاتيني من خلال رصيد الحساب أو عبر تحويل الراتب، مُشيراً للمزايا التنافسية المُبتكرة التي تلبي احتياجاتهم بما فيها المنتجات التمويلية والتي تقدم أسعارا مميزة أكثر لعملاء الوسام.

وتمنح حملة البنك الرمضانية العديد من المزايا والعروض لمنتجات البنك التمويلية منها التمويل الشخصي الذي يتميز بمُعدل سنوي تنافسي وأسعار مميزة وبدون رسوم إدارية لطلبات التمويل التي تتم من خلال تطبيق SNB الأهلي وموقع SNB الأهلي أون لاين، والتي يمكن الحصول عليها دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع البنك، كما تشمل حملة التمويل الشخصي عدّة برامج أهمّها برنامج تحويل المديونية بسداد كافة الالتزامات المالية في قسط تمويل شخصي واحد والحصول على تمويل إضافي بنفس معدل النسبة السنوي، كذلك التمويل الشخصي بدون تحويل راتب، والتمويل الشخصي بضمان راتب مزدوج لأصحاب الرواتب المتعددة، وبرنامج القسط المرن للحصول على أعلى مبلغ تمويل بناءً على أقصى نسبة استقطاع شهرية مسموحة. كما تتيح الحملة عروض التمويل التأجيري التي تتميز بأسعار مخفضة وبدون أي رسوم إدارية وبدون دفعة أولى.

وتقدم الحملة العديد من المُميزات في التمويل العقاري كعدم احتساب رسوم إدارية ورسوم تقييم، بالإضافة الى توفير منتج «وحدة تحت الإنشاء» الحاصل على العديد من الجوائز والذي يُمكن استلام عقده في أقل من ساعة وبفترة سماح حتى 3 سنوات. كما يمكن للعملاء خلال الحملة الحصول على التمويل العقاري دون الحاجة لزيارة الفرع، وذلك عن طريق تطبيق «عقار الأهلي»، بجانب الحصول على أسعار مخفضة ومميزة لجميع عملاء منتجات التمويل العقاري ومستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، بالإضافة إلى جاهزية عقد الوحدة السكنية تحت الإنشاء خلال 24 ساعة ليتم التوقيع بعد الانتهاء من 5 أيام عمل، بجانب الحصول على عرض التمويل العقاري بدون دفعة أولى لمشروع الأصالة ومشروع المشرقية لمنتج سكني أرض وبناء، بالإضافة إلى خاصية فترة سماح من أصل مبلغ التمويل لمدة 36 شهرا على منتج وحدة تحت الإنشاء و6 أشهر على منتج البناء الذاتي.