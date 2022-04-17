حصل بنك الجزيرة على اعتماد من قبل جمعية المحاسبين القانونين المعتمدين البريطانية، ليكون بذلك أول بنك في المملكة العربية السعودية حاصل على شهادة موظف معتمد (ACCA).

ويعكس ذلك على أن البنك من نخبة المنظمات الرائدة التي توفر فرص التطوير المهني المستمر لمنسوبيها، فبكل فخر تفرد بنك الجزيرة بين البنوك السعودية على حصول ثمانية من منسوبي المجموعة المالية على الزمالات المهنية للمحاسبين، وهم: الأستاذ هاني نوري نائب أول للرئيس والمدير المالي الأول، والزملاء أحمد العسلي، عبد العزيز نحاس، محمد باجابر، عبد الرحمن بادياب، مشتاق أحمد، جواد أخطر، ونعيم الله باجوا.

ويهدف البنك من خلالها إلى تأهيل وتدريب الكوادر المهنية المتخصصة في مجالات المحاسبة والمالية، وصقلهم بالمعارف اللازمة وتمكينهم من الحصول على الشهادات المهنية المحترفة، حيث يعترف البرنامج بالمعايير العالية لأصحاب العمل في تدريب المنسوبين وتوفير الموارد وفرص التطوير لأعضاء (ACCA).

ومن المنتظر أن يسهم هذا التعاون مع (ACCA) في توفير عدد من القنوات التي تساعد على رفع الكفاءة والفعالية للإدارة، مثل توفير عدد من الدورات التعليمية عن طريق (Webinars) وإحاطة المنسوبيين بأحدث التطورات لمعايير وتوجه المهنة المحاسبية، إضافة إلى تحفيز وتيسير حصولهم على عدد من الشهادات المهنية المعتمدة من قبل (ACCA).