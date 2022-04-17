في الوقت الذي تُعد القدرات التي تحظى بها أرامكو السعودية جزءًا لا يتجزأ من جهودها لضمان قدرتها على الاستجابة السريعة للانسكاب النفطي بنحوٍ يتوافق دائمًا مع مستوى العمليات، كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ»، بأن شركة أرامكو أكملت مؤخرًا، بنجاح عملية مراجعة وتحديث شامل لموارد الاستجابة لديها مما زاد من قدرة الشركة وفاعليتها للاستجابة لحوادث الانسكاب النفطي بدرجات كبيرةٍ، وأدى بالتالي إلى رفع قدرة أرامكو السعودية وشركائها المعتمدين في الاستجابة للانسكاب النفطي إلى معدل يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، مقارنةً بالقدرة اليومية التي تمت المحافظة عليها سابقًا والتي تبلغ 50 ألف برميل، ويعتمد ذلك بالطبع على عدة عوامل مثل موقع الانسكاب، وظروف الطقس، والقرب من مرافق التخزين.

سرعة الاستجابة

وإدراكًا لأهمية الاستجابة السريعة والسيطرة على الطوارئ والحوادث التي قد تنجم عن التلوث والانسكابات النفطية أو تسرّب أي مواد ضارة أخرى للبيئة البحرية، شاركت أرامكو السعودية في العديد من التدريبات التي تنظمها الجهات الحكومية المعنية، عسكرية كانت أو مدنية، وتتعاون مع شركاء دوليين متخصصين في الاستجابة لحوادث انسكابات الزيت.

وتهدف التدريبات التي تحرص أرامكو السعودية على المشاركة فيها للمحافظة على الصحة العامة، والمجتمعات السكنية، والمناطق الحيوية، والأنشطة الاقتصادية المحيطة، وتدريبات الاستجابة العاجلة للكوارث البيئية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. وتشمل أعمال الاستجابة التي تنفذها الشركة في هذا الجانب احتواء انسكابات النفط في البحر واستعادته، وأعمال تنظيف الشواطئ، والرش الجوي للمواد المشتّتة لمكافحة الزيت المنسكب وتفتيته.

آليات ومعدات متطورة

تشمل موارد الاستجابة المملوكة لأرامكو السعودية، سفنًا بحرية متخصصة وعددًا كبيرًا من سفن الخدمة التي يمكن تجهيزها وتحويلها إلى أصول استجابة لحوادث الانسكاب النفطي كلما دعت الحاجة، فضلًا عن موارد وأصول الاستجابة الميكانيكية التي تشمل كميات كبيرة من الحواجز المطاطية، والكاشطات، والخزانات، والمضخات، و الملحقات الأخرى. كما يشمل ذلك أيضًا، الطائرات ثابتة الجناحين والمخصصة لرش المشتتات من الجو، وأسطول من طائرات الهليكوبتر لعمليات المسح والمراقبة الجوية.

حلول تقنية

تتبنى الموارد والقدرات التي تملكها أرامكو السعودية للاستجابة للانسكابات النفطية الحلول الرقمية كجزء من عملية تعزيز سرعة الاستجابة، حيث تعتمد هذه القدرات نمذجة مسار الانسكاب النفطي، وصور الأقمار الصناعية وأنظمة الكشف بالرادار لتتبع بقع النفط، وتحديد الخطط الاستباقية لعمليات الاستجابة والموارد المناسبة وفقًا لذلك.

تدريبات معتمدة دوليًا

تم إنشاء برنامج شامل لدورات تدريبية معتمدة دوليًا في مجال انسكاب النفط البحري بالمناطق الساحلية الرئيسة العاملة في الشركة، وفي الوقت نفسه، يتم إجراء التدريبات والتمارين بشكل منتظم على جميع المستويات ومع مختلف الكيانات داخل المملكة، والمنظمات الحكومية والصناعية الأخرى المعنية. بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء تدريبات التسرب النفطي على أسس منتظمة داخل الشركة، وبالتعاون مع المنظمات الحكومية والإقليمية والدولية، وأثناء تلك التدريبات تعمل الشركة على اختبار تفعيل خطط الاستجابة، وتعبئة المعدات والأفراد، والحصول على الدعم الدولي والاستشارات الفنية.

مشاركة في التدريبات

تشارك أرامكو السعودية وباحترافية عالية في سلسلة من التدريبات الرئيسة على التسرب النفطي على المستوى الوطني، بقيادة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC) كان أحدثها المشاركة في التدريبات التي أجريت، مؤخرًا، في تنفيذ التمرين التعبوي «استجابة 7» بمنطقة تبوك لرفع الجاهزية والتأهب في مختلف المواقع الحيوية.

كما شاركت الشركة في التدريبات بمحافظات جازان وجدة ورأس تنورة، وتضمنت المشاركة استخدام سفن الاستجابة عن طريق احتواء الزيت المنسكب واستعادته بواسطة أحدث المعدات المتخصصة، وعمليات رش المشتتات من الجو، ومحاكاة نمذجة المسار بواسطة برامج متطورة، وكذلك المساهمة في إدارة عمليات الاستجابة من خلال المشاركة في مراكز القيادة الحكومية، وذلك امتدادا لجهود الشركة في حماية البيئة البحرية ودعم العمل الوطني في هذا المجال.