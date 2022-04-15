أكد برنامج الأراضي البيضاء على ضرورة تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي لمدينة الرياض سواءً في مرحلتها الأولى أم الثانية، وذلك قبل نهاية مهلة التسجيل النظامية بتاريخ 15 يونيو 2022، حيث تبقى على انتهائها 60 يوماً.

وأوضح أن جميع ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاقات الجغرافية للمدن التي تُطبَّق فيها رسوم الأراضي البيضاء مطالبين بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية idlelands- services.housing.gov.sa، بما في ذلك ملاك الأراضي البيضاء المطورة في مدينة الرياض، وذلك قبل انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية.

واستناداً إلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية للبرنامج، فإن ملاك الأراضي أو من ينوب عنهم مسؤولون عن تقديم الوثائق والبيانات اللازمة وتسجيلها خلال المدة النظامية، وفي حال تم رصد الأرض من قبل البرنامج وتسجيلها فستُطبق المخالفات والغرامات المستحقة على الملاك المتخلفين عن التسجيل.

وأشار البرنامج إلى أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في المنصة، ثم تقديم المسوغات خلال فترة الاعتراض بعد صدور الفاتورة، موضحاً أن فاتورة رسوم الأراضي تصدر باسم مالك الأرض بناء على البيانات من وزارة العدل لحظة إصدارها، وفي حال نقل ملكية الأرض بعد صدور الفاتورة فإن المالك الأول ملزم بسداد الرسوم.

وأكد البرنامج على دوره وإسهامه في زيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية المطورة بأسعار مناسبة، وتحقيق المنافسة العادلة والحد من الاحتكار بما يسهم في تحفيز المعروض في القطاع العقاري.

يُذكر أن نظام التنفيذ على فواتير رسوم الأراضي البيضاء دخل حيِّز التنفيذ في أغسطس 2020، وهو ما يعني أن صدور فواتير رسوم الأراضي البيضاء بشكل نهائي يوجب سدادها، وللبرنامج الحق في اللجوء إلى قضاء التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الأراضي.