دشّنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) 14 مصنعاً جاهزاً بمساحة 1500 متر مربع في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، وذلك لدعم روّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم أن «مدن» وبالتكامل مع شركائها بالقطاعين العام والخاص تسعى لتعزيز دور روّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% تماشياً مع رؤية السعودية 2030، ومبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).

وقال إن مساحة كل مصنع جاهز تصل إلى 1500 م²، منها 776 م² صالة إنتاج و124 م² للمكاتب الإدارية، فيما تصل المساحة المُخصصّة لمواقف السيارات ومنطقة التنزيل والتحميل إلى 600 م²، إضافة إلى توفير مرافق الخدمات، وأنظمة شبكات الإطفاء ومخارج الطوارئ.

وذكر أنه تم أخيراً أيضاً تدشين 16 مصنعاً جاهزاً بمساحة 700م² في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، وإيصال التيار الكهربائي إلى 24 مصنعاً جاهزاً بمساحة 700م2 في المدينة الصناعية بحائل، دعماً لشركاء «مدن» من روّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا في مختلف مناطق المملكة.

وأكد العبدالكريم أنه على مستوى المدن الصناعية تمكنت «مدن» من رفع أعداد المصانع الجاهزة إلى نحو 1000 مصنع جاهز بمساحات بين 700م2 و1500م2، أكثر من 95% منها مُخصّصٌ للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع ريادة الأعمال، حيث تعد المصانع الجاهزة أحد منتجات «مدن» المبتكرة لتعزيز استراتيجيتها نحو تمكين الصناعة، والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات النظيفة والخفيفة مثل المنتجات الغذائية والطبية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية.

وأضاف أن ذروة جائحة فايروس كورونا المستجد COVID – 19 خلال العام 2020 أبرزت أهمية دور المصانع الجاهزة في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مساهمتها في توفير متطلبات السوق المحلية من المنتجات الغذائية والطبية المختلفة، حيث تصدرت الصناعات الغذائية قائمة الأنشطة الاستثمارية الأكثر إشغالاً للمصانع الجاهزة بنسبة 46% ثم الصناعات التحويلية التي يغلب عليها مجال المستلزمات الطبية كالأنابيب الطبية والكمامات ونحوها في المرتبة الثانية بنسبة 14% ثم الصناعات الدوائية بنسبة 9% في المرتبة الثالثة.

وبيّن أنه تم أخيراً إطلاق منتج المصانع الصغيرة بمساحات جديدة تصل إلى 220 م² كتجربة هي الأولى بالمملكة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمارات النسائية بالقطاع الصناعي.

وأشار العبد الكريم إلى أن «مدن» أطلقت كذلك منتج الأراضي الصناعية الصغيرة ذات المساحات المتنوعة بين 1700 م² إلى 3000 م² لتحفيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية، وكانت البداية بإجمالي 114 قطعة أرض بمساحات تبدأ من 1700م² في عدد من المدن الصناعية منها: المدينتان الصناعيتان الثانية والثالثة بجدة، المدينة الصناعية بالخرج والمدينة الصناعية الثالثة بالدمام.

وتجدر الإشارة إلى أن «مدن» استقبلت خلال شهر ديسمبر من العام المنتهي 2021 وفداً من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان برئاسة الأستاذة حليمة بنت راشد الزرعية، للاطلاع على تجربة دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية، وكيفية الاستفادة منها بعد النجاح الملموس الذي حققه هذا المنتج الفريد بدعم من الإجراءات المُيسّرة والمُحفزّات الاستثمارية والمنتجات والخدمات المتكاملة التي توفرها «مدن»، حيث ارتفع معدل الاستثمار بالمصانع الجاهزة بنسبة غير مسبوقة وصلت إلى 200% بقيمة أكثر من 600 مليون ريال مقابل 200 مليون ريال، وذلك بالرغم من تعطل حركة الاقتصاد على مستوى العالم نتيجة جائحة فايروس كورونا المستجد «COVID-19».

يذكر أيضاً أن المدينة الصناعية بالمدينة المنورة تأسسّت عام 2003م على مساحة 17 مليون م2 منها 10 ملايين م2 تم تطويرها لتضم 243 عقداً صناعياً واستثمارياً ولوجستياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.

وتحتضن المدينة الصناعية بالمدينة المنورة العديد من الصناعات النوعية أبرزها: المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات الصيدلانية، صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، الصناعات التحويلية، صناعة الآلات والمعدات، المعدات الكهربائية، المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة، المنسوجات، المواد الكيميائية ومنتجاتها، منتجات المطاط والبلاستيك، منتجات المعادن، صناعة مواد البناء والخزف والزجاج، وصناعة الملبوسات.

وتتمتع المدينة الصناعية بالمدينة المنورة بالعديد من المزايا الجغرافية أهمها القرب من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على بُعد 50 كم، و34 كم إلى محطة قطار الحرمين في المدينة المنورة، فيما تصل المسافة بينها وبين ميناء الملك فهد الصناعي بينبع إلى 200 كم.

وتتولى «مدن» منذ العام 2001 تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 4 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.