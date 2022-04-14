اشترطت وزارة التجارة على راغبي استيراد الخضار والفواكه الطازجة ضرورة الحصول على ترخيص من وكالة الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وسيلزم المستورد طالب ترخيص الاستيراد فئة (أ) بإرفاق إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنة (الخضروات والفواكه) المستوردة فيها، ليتمكن مفتشو الوزارة من الشخوص إلى تلك المستودعات والثلاجات ومعاينتها للتأكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين، أما المستوردون فئة (ب) فعليهم إرفاق عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتوريد الشحنات إليهم مباشرة، وبيان بوسائل النقل المبرد، إضافة إلى التأكد من الملاءة المالية للمستوردين بكافة فئاتهم.ووفقاً للقرار الذي سيتم تطبيقه على الأرجح الشهر القادم، سينقسم المستوردون إلى فئتين؛ هما مستورد يمنح ترخيصاً مدته 10 سنوات قابلة للتجديد، بشرط أن يثبت ملكيته عقارات ومستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنات الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة بها، أو مراكز تجارية لتسويق الشحنة، وما يثبت ملكيته لوسائل نقل مبردة، وتراخيص مدتها 3 سنوات في حال عدم وجود أملاك له.وسيسمح للسعوديين والمستثمرين الأجانب بالحصول على ترخيص استيراد الفواكه، وسيتم البت في طلبات الترخيص خلال مدة أقصاها 3 أيام عمل من تاريخ التقديم، وعند الموافقة على الطلب، يصدر الترخيص إلكترونياً على أن توضح فيه البيانات الأساسية للمستورد، ومدة صلاحية الترخيص، وفي حال عدم قبول طلب الترخيص، يتم إبلاغ مقدم الطلب «إلكترونياً» خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، برفض طلبه، على أن يكون الرفض مسبباً.