- قدرة التصوير السينمائي بالذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة فقط متوفرة في كلا الجهازين. - يعيد Xiaomi 12 Pro تعريف شاشة الهاتف الذكي الرائدة من خلال عرض سلس للغاية، وقدرات التمرير والانزلاق أثناء لمس الشاشة. - توفر خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة ومنصات Snapdragon® للهواتف المحمولة تجارب تصوير سينمائية متطورة. - يتوفر الطلب المسبق للأجهزة في المملكة العربية السعودية ابتداءً من 17 أبريل 2022.

أعلنت شركة شاومي، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن إطلاق سلسلة Xiaomi 12 الرائدة والجديدة كليًا في أسوق المملكة العربية السعودية، والتي تضم جهازين رائدين وهما: Xiaomi 12 Pro و Xiaomi 12، وذلك في حفل رمضاني مميز حضره نخبة من ممثّلي وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وتم تصميم السلسلة الجديدة لتمكن المستخدمين من الاستمتاع بأحدث تقنيات تصوير الفيديو وقدرات الترفيه، وتوفير أقصى درجات التطور من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي من شاومي، وقوة المعالج الرئيسي، وتجربة شاملة ومتطورة من جميع النواحي. وبهذه المناسبة، قال آلان تشن، المدير الإقليمي لشركة «شاومي» في السعودية: «لطالما سعت شاومي لتقديم كل ما هو مميز لمحبيها في السوق السعودي وتفانيها من أجل توفير تجربة الهاتف الذكي المثالية لهم، واليوم نضع بين أيديهم هذه السلسلة الرائدة التي سوف تضع معايير جديدة لفئة الهواتف الذكية في المملكة». وأكد أن السلسلة الجديدة سوف تمكن عشاق شاومي من التمتع بلقطات سينمائية تحت أي ظرف وفي أي وقت وذلك لما توفره من معالجات رائدة تعكس أداء غير مسبوق وكفاءة في استهلاك الطاقة مما يوفر تجارب ترفيهية شاملة للمستهلك.

لقطات سينمائية تحت أي ظرف وفي أي وقت

تتيح سلسلة Xiaomi 12 للمستخدمين تسجيل لقطات بجودة استوديو سينمائي عالي التفاصيل تحت أي ظرف، سواء كانت الإضاءة خفيفة أو حتى أثناء تصوير أجسام متحركة.

يتميز الهاتفان بثلاث كاميرات احترافية التصوير متعددة الاستخدامات، مع كاميرا رئيسية واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وإمكانيات تصوير 8K في كل من Xiaomi 12 Pro و Xiaomi 12.

يتميز هاتف Xiaomi 12 Pro بمصفوفة ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، والتي تتميز بمستشعر رئيسي كبير للغاية من سوني IMX707. هذا المستشعر قادر على التقاط كميات كبيرة من الضوء ويمكّن قدرات التصوير المتقدمة بسرعات تركيز أكبر ودقة ألوان متزايدة.

ويتميز Xiaomi 12 بكاميرا زاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا telemacro بدقة 5 ميجابكسل، لتصوير لقطات متميزة من زوايا مختلفة. كذلك، يعمل كل من Xiaomi 12 Pro وXiaomi 12 على تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة «شاومي».

وتسهل هذه الابتكارات على المستخدمين تسجيل كل لحظة بالطريقة التي يريدونها أكثر من أي وقت مضى، حتى في الإضاءة المنخفضة أو الأهداف المتحركة. يقوم Xiaomi ProFocus بالتعرف على العناصر وتتبعها بذكاء، مما يمنع تشويش اللقطات أو خروجها عن إطار الصورة وتركيزها البؤري للأهداف المتحركة أو المحجوبة. تشمل هذه التطورات أيضًا إمكانيات التركيز التلقائي للعين والوجه. يستخدم Ultra Night Video خوارزميات مملوكة لشركة «شاومي» لتسجيل الفيديو حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة للغاية، مما يعني أن اللقطات المتقلبة والصعبة يمكن الاَن التقاطها بطريقة أكثر وضوحًا.

وتتوفر في كلا الجهازين قدرة التصوير السينمائي بالذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة فقط، خيارات إبداعية عديدة لإيقاف تحرير الفيديو، مثل أوضاع Parallel World و Freeze Frame Video و Magic Zoom.

معالجة رائدة وأداء غير مسبوق وكفاءة في استهلاك الطاقة

تتطلب التجربة الفريدة أداءً رائدًا. تتميز سلسلة Xiaomi 12 بمنصات Qualcomm® SnapdragonTM المتقدمة. يتميز Xiaomi 12 Pro و Xiaomi 12 بمعالج Snapdragon® 8 Gen 1 - النظام الأساسي المحمول الأكثر تقدمًا من Qualcomm. يعتمد هذا المعالج على عملية تشغيل 4 نانومتر، ويعزز أيضًا إمكانات عرض الرسومات GPU بنسبة 30٪ وكفاءة الطاقة بنسبة 25٪ مقارنة بالجيل السابق. ويأتي الجهازان مزودان بسرعات تحميل ونقل بيانات استثنائية UFS 3.1، إلى جانب ذاكرة الوصول LPDDR5 RAM لسرعات ذاكرة تصل إلى 6400 ميجابت في الثانية. للحصول على أفضل تجربة للهاتف، تحتوي سلسلة Xiaomi 12 على أنظمة تبريد عالية الأداء، مدعومة بمستوعب بخار كبير وطبقات متعددة من الجرافيت لتوفير قدرة تبريد رائدة.

تجارب ترفيهية شاملة

لا تتيح سلسلة Xiaomi 12 للمستخدمين التقاط كل لحظة بتفاصيل رائعة فحسب، بل تتيح لهم أيضًا استعادة تلك اللحظات بتفاصيل مذهلة عبر تجربة ترفيهية استثنائية.

يوفر كلا الجهازين مشاهدة نابضة بالحياة على شاشة AMOLED Dot المصنفة A+ بواسطة DisplayMate، وبدعم TrueColor. ولمزيد من الراحة، تتميز الشاشة بزجاج Corning® Gorilla® Glass Victus المقاوم للخدش، وتدعم تقنية Dolby Vision، وهي تقنية التصوير الرائدة في الصناعة والتي تضفي الحيوية على المحتوى الخاص بك بألوان وتفاصيل نابضة بالحياة. تدعم سلسلة Xiaomi 12 أيضًا تقنيات HDR 10+. والهاتف Xiaomi 12 Pro حاصل على شهادة SGS Eye Care Display، مما يُظهر اهتمام الشركة بصحة المستخدمين البصرية على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، يعيد Xiaomi 12 Pro تعريف شاشة الهاتف الذكي الرائدة من خلال عرض سلس للغاية، وقدرات التمرير والانزلاق أثناء لمس الشاشة. تعمل الشاشة WQHD+ بحجم 6.73 بوصة بكفاءة عالية في ما يتعلق باستهلاك الطاقة مع قدرات التعزيز AdaptiveSync Pro لضبط شاشة LTPO الديناميكية بذكاء بين 1 هرتز و 120 هرتز بناءً على المحتوى.

تقدم سلسلة Xiaomi 12 شاشة شاومي الأكثر قدرة على عرض الألوان حتى الآن، مع أكثر من 68 مليار لون على شاشات 6.28 بوصة عالية الدقة (full-HD+). كلاهما يتميز بـ 120 هرتز AdaptiveSync، للحصول على شاشة عالية الدقة ونابضة بالحياة وخالية من الوميض تنقل كل التفاصيل باحترافية.

لا توجد تجربة سينمائية كاملة حقًا بدون صوت احترافي. تتميز سلسلة Xiaomi 12 بتقنية صوت Harman Kardon، تخلق تجربة صوتية غامرة مدعومة بتقنية Dolby Atmos، مما يوفر صوتًا مكانيًا بتفاصيل غنية ووضوح وواقعية عبر جميع وسائل الترفيه المفضلة لديك. توفر مكبرات الصوت الرباعية من Xiaomi 12 Pro - على شكل مكبرات صوت ومكبرات صوت ثنائية - تفاصيل واضحة وتغطي نطاقًا مذهلاً من الصوت. يوفر Xiaomi 12 صوتًا ستريوًا متوازنًا ومثاليًا للألعاب أو الفيديو الغامر. لتحسين تجربة المستخدم بشكل أكبر، تشتمل سلسلة Xiaomi 12 على MIUI 13، الذي تم إصداره عالميًا في وقت سابق من هذا العام. يتضمن التحديث مساحة تخزين أسرع وكفاءة عملية أعلى في الخلفية ومعالجة أكثر ذكاءً وعمر بطارية أطول. تشمل الميزات الجديدة في التجربة التي تمت ترقيتها الـ Liquid Storage المملوك لشركة «شاومي»، والذاكرة Atomized، والخوارزميات المركزة، والتوازن الذكي. قدرات شحن الجيل التالي لضمان تقديم سلسلة Xiaomi 12 تجارب سينمائية وترفيهية احترافية طوال اليوم، توفر الأجهزة سرعة شحن وأمان من مستوى آخر. يتميز Xiaomi 12 Pro بسرعة شحن عال 120 واط Xiaomi HyperCharge. بفضل البطارية التي تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير لتقدم شحنا كاملا للهاتف خلال 18 دقيقة فقط باستخدام وضع Boost، يوفر Xiaomi 12 Pro قدرات شحن من الجيل التالي تواكب متطلبات المستخدم.

تتوفر في Xiaomi 12 بطاربة بحجم 4500 مللي أمبير في تصميمات هيكل مضغوط. يدعم الجهاز الشحن التوربيني السلكي 67 واط من أجل زيادة الطاقة بسرعة. يدعم كل من Xiaomi 12 Pro و Xiaomi 12 الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط والشحن العكسي بقوة 10 واط.

يستفيد كل من Xiaomi 12 Pro و Xiaomi 12 من Xiaomi AdaptiveCharge، وهي خوارزمية شحن ذكية تتعلم وتتكيف مع طرق الشحن مما يطيل عمر البطارية.

إمكانات هاتف رائدة مجمعة في تصميم مبدع

هذه الاستوديوهات المحمولة بحجم الجيب تناسب راحة يدك بشكل مريح بفضل التصميم الأيقوني لسلسلة Xiaomi 12 والذي يركز على راحة المستخدم. تعمل البطاريات الأقل حجمًا عالية السعة والحافة الضيقة على توفير مساحة ثمينة داخل الجهاز. شاشة XIAOMI 12 Pro مقاس 6.73 بوصة محاط بإطار متوسط أنيق مع منحنيات ثلاثية الأبعاد متطورة. وفي الوقت نفسه، يبلغ عرض شاشة Xiaomi 12 مقاس 6.28 بوصة 69.9 ملم فقط وهي تتميز بمنحنيات سلسة لتناسب تمامًا. كلا الجهازين متوفران باللون الرمادي والأرجواني والأزرق.

التوافر والسعر

يأتي هاتف Xiaomi 12 Pro بإصدار (12 جيجابايت + 256 جيجابايت) وسيتوفر بسعر ٤٠٩٩ ريالا سعوديا.

ويأتي هاتف Xiaomi 12 بإصدارين، (8 جيجابايت + 128 جيجابايت) بسعر ٣٢٩٩ ريالا سعوديا و (12 جيجابايت + 256 جيجابايت) بسعر ٣٥٩٩ ريالا سعوديا.

وستتوفر هدايا قيمة بقيمة ٢٢٣٦ ريالا سعوديا للطلب المسبق الذي سيبدأ من ١٧ الى ٢٣ ابريل ومن ضمنها سماعة بدز ٣، طابعة صور شاومي وضمان لمدة سنتين. وستأتي ساعة Xiaomi Watch S1 Active بسعر ٦٩٩ ريالا سعوديا، وساعة Xiaomi Watch S1 بسعر ٨٨٩ ريالا سعوديا، وستتوفر قريبا بالمملكة العربية السعودية. وستأتي سماعة Xiaomi Buds 3T Pro بسعر ٤٩٩ ريالا سعوديا وسماعة Xiaomi Buds 3T بسعر ٣٩٩ ريالا سعوديا، وستتوفر قريبا بالمملكة العربية السعودية.