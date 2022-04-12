أعلنت فلاي دبي اليوم أنها ستستأنف رحلاتها إلى الطائف في المملكة العربية السعودية اعتبارا من 15 أبريل بواقع رحلة يوميا، بذلك يرتفع عدد الوجهات التي تخدمها الناقلة في المملكة إلى سبع وجهات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث: «يسعدنا أن نرى شبكتنا تنمو لتصل إلى أكثر من 95 وجهة مميزة يدعمها أسطول متنام مع توالي تسلمنا للمزيد من الطائرات الجديدة خلال الشهور القليلة القادمة. نتطلع إلى الترحيب بمسافرينا مرة أخرى على رحلاتنا إلى الطائف ونتوجه بالشكر إلى السلطات المختصة في المملكة على دعمهم المستمر».

تقع الطائف على بعد أقل من 100 كيلومتر شرق مكة في واد على الجانب الشرقي من جبال الحجاز. تعد المدينة التي تعود إلى آلاف السنين وجهة صيفية مفضلة لأولئك الذين يبحثون عن الطقس اللطيف الذي يوفره ارتفاع المدينة. وبسبب مناخها المعتدل وأراضيها الخصبة، حصلت المنطقة على لقب «حديقة الحجاز» وهي تشتهر بأنها مدينة الورود حيث تنتج أكثر من 900 مزرعة ورد أكثر من 300 مليون زهرة كل ربيع.

تمكنت فلاي دبي من بناء شبكة تصل إلى أكثر من 95 وجهة في 50 دولة يخدمها أسطول حديث يتألف من 63 طائرة بوينغ 737. مع استئناف الرحلات اليومية إلى الطائف، نمت شبكة فلاي دبي في المملكة العربية السعودية الآن إلى سبع وجهات بما في ذلك العلا والدمام وجدة والمدينة المنورة والرياض وينبع.

تمت إعادة تصميم رحلة المسافرين في فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم.

يتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ«اياتا» IATA Travel Centre و IATA IATA destination tracker لمتابعة حالة الوجهة لرحلتهم بأكملها، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. يمكن للمسافرين أيضًا زيارة مركز معلومات كوفيد-19 على flydubai.com لمزيد من المعلومات.

تفاصيل الرحلات

ستنطلق رحلات الطائف اليومية من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار الطائف الدولي TIF.

تبدأ أسعار التذاكر ذهابا وعودة لدرجة الأعمال من دبي إلى الطائف من 3100 درهم، وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1800 درهم. في حين تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من الطائف إلى دبي من 4200 ريال سعودي وأسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1800 ريال سعودي.

للحصول على الجدول الزمني الكامل، يرجى زيارة: https://www.flydubai.com/en/plan/timetable

يمكن حجز الرحلات من موقع فلاي دبي الإلكتروني (flydubai.com) أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45, أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.