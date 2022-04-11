تبرع البنك الأهلي السعودي بمبلغ 5 ملايين ريال لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري في نُسختها الثانية، التي وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامتها لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك تماشياً مع ما توليه القيادة الحكيمة من عظيم الاهتمام بدعم العمل الخيري، وامتدادًا لحرصها على تشجيع قيم البذل والعطاء، وتحفيز المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على تعزيز التكافل الاجتماعي في هذا الشهر الفضيل.

وتأتي مساهمة البنك في الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر المنصة الوطنية إحسان ضمن مبادراته لدعم المشاريع التنموية والأعمال الخيرية والإنسانية والمساهمة في تلبية الحاجات الفعلية للفئات المستفيدة.

وثمّن البنك الدور الذي تقوم به منصة إحسان من أجل تعظيم أثـر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها وتحسين جودة الحياة، ويسعى البنك الأهلي السعودي إلى القيام بدوره المسؤول وتمكين المجتمع والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تصميم وتبني البرامج المبتكرة التي تلبي احتياجات المجتمع، عبر العديد من البرامج النوعية تحت مظلة برامج البنك للمسؤولية المجتمعية «أهالينا».

يُشار إلى أن منصة إحسان أطلقت الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على ذلك، امتدادًا لما حققته الحملة الأولى من خلال أرقامها المُتحققة وإنجازاتها غير المسبوقة في سبيل تمكين قطاع العمل الخيري وتعظيم أثره.