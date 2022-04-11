يمكنك القيام بذلك من متجر AppGallery المثبت مسبقًا على هاتف HUAWEI nova 9 SE

كشفت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية، من خلال أحدث هواتفها الذكية، HUAWEI nova 9 SE، عن واحد من أكثر الهواتف الذكية إثارة من الفئة المتوسطة لهذا العام. ويتميز الهاتف بنظام كاميرا رباعية مدهش بدقة 108 ميجابكسل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو بلا شك موجه إلى فئة الشباب النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي والذين يرغبون في التقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو. كما أنه يتميز ببعض الميزات الرائعة لتدوين مقاطع الفيديو وشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط للحفاظ على تشغيل الهاتف وشحنه بسرعة فائقة!

يتمتع هاتف HUAWEI nova 9 SE الجديد بتصميم مذهل في هيكل مدمج مما يسهل حمله. وإذا كنت من نوع المستخدمين المدمنين على التطبيقات الذين يحبذون امتلاك تطبيق لكل شيء، فسوف تستمتع باستخدام متجر AppGallery المثبت مسبقًا على هاتف HUAWEI nova 9 SE.

هاتف HUAWEI nova 9 SE

AppGallery: ضمن أفضل ثلاثة متاجر تطبيقات في العالم

AppGallery هو متجر تطبيقات موثوق به ومبتكر وسهل الاستخدام وآمن، حيث يمكنك بسهولة التنقل والاستكشاف والعثور على وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة. بصفته متجر التطبيقات الرسمي لهواوي، يوفر متجر AppGallery للمستخدمين أفضل التطبيقات والخدمات العالمية، فضلاً عن مجموعة متنوعة من التطبيقات المحلية عالية الجودة.

فمنذ إطلاقه في عام 2018، شهد متجر AppGallery نمواً مذهلاً من حيث عدد المستخدمين ومطوري التطبيقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات المتاحة للتنزيل. على سبيل المثال، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، وصل عدد المطورين المسجلين في جميع أنحاء العالم على متجر AppGallery إلى 5.4 مليون. وخلال نفس الوقت، كان هناك 580 مليون مستخدم نشط شهريًا. لذلك، سواء كنت تبحث عن لعبة ممتعة أو تطبيق للتخطيط لرحلتك وإدارة حجوزات الفنادق بسهولة، يمكنك العثور عليهم جميعًا ببضع نقرات ضمن متجر AppGallery.

أفضل الألعاب على متجر AppGallery

• Garena Free Fire - جارينا فري فاير

Free Fire هي لعبة البقاء على قيد الحياة المتاحة على الهواتف المحمولة. تضعك كل لعبة مدتها 10 دقائق في جزيرة نائية حيث تواجه 49 لاعبًا آخر.

• Yalla Ludo - يلا لودو

يلا لودو - Yalla Ludo، تطبيق مع دردشة صوتية، يتيح لك لعب لودو - Ludo أو الدومينو - Domino مع أصدقائك عبر الإنترنت. والتحدث مع اللاعبين عبر الدردشة الصوتية في أي وقت، والتعرف على أصدقاء جدد والاستمتاع باللعبة!

•Rise of Kingdoms - صعود الممالك

من أعماق الغموض إلى قمم الأسطورة، ستكون مؤلف تاريخ حضارتك.

أفضل التطبيقات الحكومية على متجر AppGallery

• - Tawakkalna توكلنا

ويعتبر هذا التطبيق هو الأكثر أهمية، حيث لا يمكنك مغادرة منزلك بدون (توكلنا)، تطبيق متابعة المخالطة الرسمي المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية. وهذا التطبيق متاح على AppGallery ويتم تحديثه بانتظام.

• - Absher أبشر

وهو التطبيق الرسمي للخدمات الإلكترونية الفردية الذي يقدم خدمات بوابة أبشر في المملكة العربية السعودية. استخدم تطبيق أبشر لإدارة وتتبع تطبيقاتك وإجراءاتك الحكومية بسهولة من هاتفك المحمول.

أفضل تطبيقات التوصيل على متجر AppGallery

•- Mrsool مرسول

وهو أحد أكبر تطبيقات التوصيل في المنطقة، يمكنك توصيل أي شيء باستخدام تطبيق مرسول. التطبيق متاح للتحميل في السعودية ومصر.

• - Nana نعناع

اطلب منتجات البقالة الخاصة بك واحصل عليها حتى عتبة دارك. نعناع هو أحد أفضل تطبيقات توصيل البقالة في المملكة العربية السعودية.

• - Gasable غازابل

لا داعي للقلق بشأن توصيل الغاز بعد الآن، قم بتنزيل Gasable وحدد موعدًا لتوصيل الغاز في الوقت المناسب لك.

أفضل تطبيقات السفر على متجر AppGallery

• - SAUDIA السعودية

الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، قم بتنزيل تطبيق الخطوط السعودية من AppGallery واحجز رحلتك المحلية أو الدولية بسرعة وسهولة.

•- Almatar المطار

تطبيق لحجوزات الفنادق ورحلات الطيران. ومن أهم الميزات المتوفرة به أنه يمكنك الحجز الآن والدفع لاحقًا، مع إمكانية تقسيط المبلغ.

أفضل تطبيقات الصحة على متجر AppGallery

• د. سليمان الحبيب

من أفضل المستشفيات في المملكة العربية السعودية، قم بتنزيل التطبيق الخاص بالمستشفى لتتمكن من حجز موعد وعرض التقارير والحصول على آخر التحديثات والأخبار الصحية.

أفضل تطبيقات الخدمة على متجر AppGallery

•- Raha راحة

راحة هي خدمة تتيح لك حجز خدمات منزلية مدربة ومؤهلة مثل مساعد منزلي / شخصي وسائق خاص مقيم أو بالساعة. وهناك العديد من الخدمات والباقات التي يمكنك الاختيار منها.

• - Morni مرني

لا تغادر منزلك بدون هذا التطبيق: Morni هو تطبيق يوفر قائمة بخدمات المساعدة على الطريق المهمة مثل خدمات سحب السيارة وتغيير الإطارات والبطارية والوقود والأقفال، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.

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حول مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة النطاق العريض الجوالة. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم.

وقد انعكس النمو السنوي الكبير الذي تحققه الشركة في النهوض الكبير الذي حققته علامة هواوي الذي جعلها واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم. وفي عام 2019، احتلت هواوي المرتبة 47 ضمن قائمة براندز لأفضل 100 علامة تجارية عالمية، والمرتبة 12 ضمن قائمة براند فاينانس لأفضل 500 علامة تجارية بالعالم من حيث القيمة.

وباعتبارها مجموعة رائدة في تكنولوجيا المعلومات، تخصص هواوي 10% من إيرادات مبيعاتها السنوية لدعم جهود الأبحاث والتطوير، وقامت بإنشاء 14 مركزاً للبحوث في جميع أنحاء العالم. ومن ضمن هذه المرافق مركز هواوي لأبحاث الجماليات في باريس. كما قامت هواوي بإنشاء مركز جديد للأبحاث والتطوير في «مختبر ماكس بيريك للابتكار» في مدينة فِتسلار في ألمانيا، حيث تتشارك هواوي وشركة «لايكا» في مجال الأبحاث التكنولوجية لتطوير كاميرات الأجهزة المحمولة وجودة الصور. كما وأنشأت هواوي أكثر من 10 مختبرات في الصين وأوروبا ومواقع أخرى، وتعمل من خلال هذه المواقع مع أكثر من 600 شريك.

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