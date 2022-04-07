ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، 58.02 نقطة ليقفل عند مستوى 13313.98 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 183 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 410 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات بروج للتأمين، والعالمية، والاستثمار، ومجموعة فتيحي، ومتطورة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أكوا باور، والإعادة السعودية، وصدر، والنهدي، وعطاء الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ راوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.52% و9.95%.فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والجزيرة، ونادك، وأماك الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أماك، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، وأكوا بارو، والإنماء الأكثر نشاطا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، اليوم، مرتفعًا 153.85 نقطة ليقفل عند مستوى 24296.31 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 340 ألف سهم تقاسمتها 1621 صفقة.