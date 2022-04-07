كشفت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» تمكنها من صرف مبالغ مالية تتجاوز 9,000,000,000 ريال منذ تشكيلها، لمصلحة أكثر من 42,000 مساهم.وتحقق هذا الإنجاز بعد أن قامت اللجنة بمهماتها القانونية، والمالية والتسويقية والهندسية وغيرها؛ تحقيقاً لهدفها الأساسي المتمثل في إعادة حقوق المساهمين بأفضل عائد وأسرع وقت.ونجحت «تصفية» في الربع الأول من العام 2022م بإقامة 4 مزادات في مختلف مناطق السعودية، منها مساهمة الخضراء في منطقة مكة المكرمة ومساهمتا شاطئ القطيف والرضا في محافظة القطيف، ومساهمة محاسن في محافظة الأحساء، بمساحة إجمالية تقدر بـ 5,464,940 متراً مربعاً، بمبلغ إجمالي قدره 4,314,503,953 ريالاً، كما تمكنت من صرف مبلغ 418،696،583 ريالاً للمساهمين المستحقين.