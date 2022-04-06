تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تستضيف المملكة غدا (الخميس) في مدينة جدة، الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، برئاسة وزير المالية العماني للجلسة المشتركة، وحضور أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد العرب، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومديري مؤسسات التمويل العربية، وممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وخبراء ومختصين في المجالين المالي والاقتصادي.

وتعد هذه الاجتماعات منصة عربية رائدة يتم خلالها مناقشة أبرز المواضيع المالية والاقتصادية وتقييم الإنجازات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية في مجالات التنمية المستدامة على الساحتين الإقليمية والدولية وأثره على الاقتصادات العربية، إلى جانب الدور الرائد للهيئات المالية العربية كبنية مؤسسية لإرساء دعائم العمل العربي المشترك.

وقال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان: "تتطلع المملكة إلى استضافة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، وهي فرصة مناسبة لاستعراض نتائج أعمال المؤسسات للعام الماضي، وتقييم ما أنجز، واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز دور المؤسسات في تقوية أواصر التعاون بين البلدان العربية".

يُذكر أنّ الهيئات المالية العربية تعقد اجتماعاتها في فصل الربيع من كل عام، ويتم خلالها استعراض أداء كل هيئة والمواضيع المطروحة على جدول أعمالها، كما تؤدي الهيئات دورا مهما في توفير التمويل اللازم لمشاريع تنموية ودعم موازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المنطقة، إلى جانب المساهمة في تمويل المشاريع التنموية في الدول ذات الاحتياج.