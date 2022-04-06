كجزء من استراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، قامت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة بتوقيع اتفاقية شراكة مع «مؤسسة سين» يوم (الثلاثاء)، الموافق 5 أبريل في مقر المؤسسة (الرياض) بحضور أعضاء من الإدارة من الطرفين.

مؤسسة سين هي مؤسسة وقفية تساعد الأسر السعودية المتعففة بإعادة ترميم منازلهم وتسليمهم المفتاح في نهاية اليوم بمشاركة مجموعة من المتطوعين والمشاهير، وستلعب فلاورد دور شريك الفرحة حيث ستقوم بتزيين المنزل بالورود بعد إعادة ترميمه وستوزّع الورود لجميع المتطوعين لشكرهم على عملهم الخيري.

وقال المدير التنفيذي للنمو في فلاورد محمد العريفي: "نحن سعيدون بشراكتنا مع مؤسسة سين الخيرية والمساعدة في نشر الفرحة في قلوب الناس. نحن في فلاورد نسعى دائماً لأن نلعب دوراً فعّالاً ونكون حاضرين في مجتمعاتنا وتقديم الدعم لهم بأي طريقة ممكنة، المسؤولية الاجتماعية تكمن في صلب قيمنا في فلاورد ومنذ تأسيسنا حرصنا على تخصيص 1% من عائداتنا لأنشطة مختلفة تتمحور حول المسؤولية الاجتماعية لأننا جزء لا يتجزأ من مجتمعاتنا وهموهم تهمنا. شكراً لمؤسسة سين على العمل الإنساني الرائع الذي يقومون به وعلى إعطائنا الفرصة لأن نكون جزءاً منه".

يذكر أن فلاورد هو متجر إلكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث نقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.