تطرح شركة «أدير العقارية» أرضي «رواسي جبل عمر2» جوهرة مشاريع مكة المكرمة المجاورة للحرم المكي الشريف؛ للبيع في مزاد علني وذلك يوم الثلاثاء 18 رمضان 1443هـ الموافق 19 أبريل 2022م.

وأشار متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ إلى أن أرضي «رواسي جبل عمر2» تعتبر من أهم فرص الاستثمار التي تتبوأ موقعاً استراتيجياً فريداً في قلب مشروع «جبل عمر» متعدد الاستخدامات الذي يسعى إلى تطوير المنطقة المحيطة بالحرم وزيادة قدرتها الاستيعابية من خلال بناء الأبراج الفندقية والسكنية عالية المستوى، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة في زيادة أعداد زوار بيت الله الحرام إلى 30 مليوناً من الحجاج والمعتمرين بحلول العام 2030.

ولفت آل سعد إلى أن أرضي «رواسي جبل عمر2» التي تبلغ مساحة القطعة الأولى فيهما 3,065.7 متراً مربعاً، والقطعة الثانية 3,881.6 متراً مربعاً؛ تعتبران وجهة مفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال نظراً لقربهما الشديد من الحرم المكي الشريف على بُعد 250 متراً من ساحة الحرم، وتمتعهما بالعديد من المقومات والمميزات، فهما تتفردان بوجود ممر مشاة يصل إلى شارع إبراهيم الخليل ومنه إلى الحرم مباشرة ليوفر أرقى درجات الراحة وسهولة أداء المناسك للحجاج والمعتمرين، علاوةً على أنهما مطورتان بأحدث أساليب تطوير البنية التحتية، من شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف، كما تتميزان بوجود نظام لتدوير النفايات ونظام لمعالجة المياه، إضافة إلى وقوعهما في منطقة متكاملة الخدمات والمرافق العامة تتميز بوجود شبكة طرق متقدمة أبرزها الطريق الدائري الأول، وطريق الملك عبدالعزيز «مسار» مما يوفر وصولاً سهلاً وسلساً إليهما من كافة المشاعر ومختلف أحياء مكة.

وبيَّن آل سعد، بأن أرضي «رواسي جبل عمر2» تتيح إمكانية بناء أبراج سكنية وتجارية وفندقية تصل ارتفاعات الأدوار فيها إلى 40 دوراً متكرراً، بالإضافة إلى 7 أدوار للخدمات، تتمتع الأدوار العليا فيها بدءاً من الدور 27 بإطلالة مُباشرة على الحرم المكي الشريف مما يمنحها قيمة استثمارية كُبرى تُضاف إلى المقومات العديدة التي تتمتع بهما الأرضان، وتجعل منهما فرصة نادرة للاستثمار في أقدس بقاع الأرض.