أعلنت الهيئة العامة للنقل تطبيق العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 199 وتاريخ 4/ 4/ 1443هـ، المتعلق بإيقاف استيراد الشاحنات المخصصة لنقل البضائع التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات من سنة الصنع، وسيبدأ العمل به في 4/ 10/ 1443هـ الموافق 5/ 5/ 2022.

وأكدت الهيئة أن القرار سيطبق على جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع، التي يزيد وزنها الإجمالي على 3.5 طن وتشمل (القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات)، على أن يُحتسب العمر من بداية يناير من سنة الصنع.

وبينت الهيئة أن تطبيق العمل بما اقتضاه القرار سيسهم في رفع كفاءة وتنافسية أسطول النقل، من خلال دعم وتطوير نشاط نقل البضائع، كما سيسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية بالمحافظة على البيئة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية والتلوث، إضافة إلى تخفيف معدل استهلاك الوقود، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة.

ودعت الهيئة جميع الراغبين بتصفح اللوائح والأنظمة إلى زيارة الموقع الإلكتروني www.tga.gov.sa أو الاتصال على الرقم الموحد 19929.