أظهرت إحدى وثائق التسعير، أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو رفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر مايو القادم إلى آسيا ليصبح 9.35 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي.كما حددت المملكة سعر بيع الخام العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا عند 4.60 دولار للبرميل فوق برنت في بورصة إنتركونتننتال، و5.65 دولار لبرميل النفط المتجه إلى الولايات المتحدة فوق مؤشر أسكي.وكانت أرامكو رفعت سعر البيع الرسمي لشهر أبريل الجاري لجميع درجات الخام التي تبيعها إلى آسيا بما يتماشى مع توقعات السوق.ورفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر أبريل إلى آسيا ليصبح 4.95 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي من 2.15 دولار في مارس الماضي.