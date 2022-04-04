أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية كمية 625 ألف طن قمح من مناشئ (أوروبا، أمريكا الشمالية والجنوبية، أستراليا).وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية جميع احتياجات شركات المطاحن.وبين أن وصول هذه الدفعة سيكون خلال الفترة (سبتمبر-نوفمبر 2022)، بواقع 10 بواخر موزعة على باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية 63 ألف طن، و6 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 379 ألف طن، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 128 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن، وقد تمت دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 13 شركة للمنافسة وتمت الترسية على 3 شركات كانت عروضها الأقل سعراً للشحنات المطلوبة، مفيدًا بأنه بترسية هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على توريد نحو 2.6 مليون طن من القمح خلال العام الحالي للتوريد خلال الفترة يناير- نوفمبر 2022.وذكر أن المؤسسة بدأت منتصف الشهر الحالي بشراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي 2022 بمختلف فروعها، وذلك من خلال منصة محصولي التي تمكن المزارعين من الاستفادة من تحديد مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، إضافة إلى تمكين المزارعين من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف انتهاء بإيداع مستحقات المزارع المالية فور إقفال الحساب وذلك بعد اكتمال عملية التوريد ودون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة.