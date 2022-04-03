وقعت شركة «Digitect» الرائدة في مجال الدعاية والإعلان وشركة التوكيلات العالمية الوكيل الحصري لـ«هونشي»، «دونغ فانغ»، «انفينيتي»، «مازيراتي» ووكيل جنرال موتور في المملكة العربية السعودية في ما يخص حلول الإعلانات في 10 مارس الجاري اتفاقية شراكة، حيث جاءت هذه الشراكة بناء على رؤية مشتركة بين الشركتين في إطار التعاون المشترك وتوحد الرؤى والطموحات.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة التوكيلات السيد محمد عبد الجواد عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة قائلاً: «نحن متحمسون لهذه الشراكة ونتطلع إلى النمو والنجاح مع Digitect».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ «Digitect» السيد يوسف شربتلي: «سعداء بهذه الشراكة ونتطلع إلى النمو والنجاح والدعم على المدى الطويل. وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركتين في إطار تحقيق المكاسب بما يدعم مسيرة هذا التعاون الاستراتيجي وخاصة أن هذه الشراكة جاءت بعد دراسة متأنية ومباحثات اتفقت فيها الرؤى على المضي قدما في هذه الشراكة التي نعتز بها».