QX55

شاركت التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، الوكيل المعتمد لسيارات إنفينيتي في المملكة، في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية في نسختها الثالثة، في الفترة من 17 حتى 20 مارس 2022م، بصفتها الناقل الرسمي للبطولة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، حيث وفرت أسطولاً من سيارات إنفينيتي الفاخرة؛ كما كرست حضور سيارة إنفينيتيالجديدة ذات المواصفات الفائقة الفخامة، التي تم اطلاقها مؤخراً، لتنقل اللاعبات المشاركات من مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى مقر إقامتهن، وتغطي جميع تنقلاتهن بين مكان إقامتهن وملعب ونادي الجولف «رويال غرينز» في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي يستضيف الحدث الرياضي العالمي.

وتدخل هذه البطولة، ضمن الجولة الأوروبية لجولف السيدات، وقد شاركت فيها ألمع نجمات الجولف عالمياً، وبلغت قيمة جوائزها مليون دولار، وتعد أكبر جائزة مالية في هذه الجولة، وقد توجت اللاعبة البريطانية المحترفة جورجيا هول فائزة لهذه البطولة حيث تقدمت على جميع اللاعبات.

وأوضح المهندس محمد عبدالجواد، الرئيس التنفيذي لشركة التوكيلات الفاخرة، أن مشاركة «التوكيلات الفاخرة وإنفينيتي» في هذه البطولة العالمية، تأتي بعد النجاح الكبير للنسختين السابقتين اللتين استضافتهما المملكة في الأعوام الماضية. وأشار إلى أن المشاركة في هذه البطولة العالمية تنطلق من القاسم المشترك الذي يجمع بين التوكيلات الفاخرة والبطولة، ألا وهو الفخامة والتميز.

وأضاف: مشاركتنا تؤكد دعمنا للمرأة ومشاركاتها الرياضية، والمساهمة في النهوض والتطور إنطلاقاً من رؤية 2030 التي تركز على تمكين المرأة في مختلف المجالات، وهذا بالطبع يتماشى مع رؤية التوكيلات الفاخرة، مشيراً إلى أن الاقبال الكبير الذي نشهده على رياضة الجولف - الجديدة على المملكة العربية السعودية - الذي تحقق في فترة وجيزة، أثبت قدرات المملكة العالية وإمكاناتها الكبيرة في استضافة أبرز الأحداث الرياضية على المستوى العالمي، وإنه لشرف لنا أن نكون جزءاً من هذا النجاح.

وعبر عن سعادته وفخره بكون الشركة أحد الرعاة الداعمين لبطولات الجولف الدولية في المملكة العربية السعودية، التي أثبتت أنها الأفضل حتى الآن ضمن بطولات الجولة الأوروبية.

الجدير بالذكر هنا أنه تم تقديم موعد تنظيم نسخة هذا العام 8 أشهر من تاريخها المعتاد، بما يسمح للجولة الأوروبية زيارة المملكة في مناسبتين مختلفتين يستضيفهما نادي وملعب «رويال غرينز» في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث انطلقت بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية في مارس الجاري، وتعقبها سلسلة بطولات أرامكو للفرق في نوفمبر المقبل.