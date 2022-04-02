تتواصل الحركة الشرائية النشطة في الأسواق الغذائية لتلبية الاحتياجات الرمضانية في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، حيث تشهد المحلات المختصة ببيع أنواع القهوة السعودية ومكمّلاتها، انتعاشا كبيراً مع مطلع شهر رمضان المبارك.وجرى رصد إقبال ملحوظ على شراء القهوة السعودية ومكملاتها، وسط ثبات الأسعار في السوق المحلي للفترة الحالية، مع توفر جميع الأنواع التي تتناسب مع مختلف الرغبات والأذواق.ونوه عاملون في سوق القهوة بالإقبال الجيد من المتسوقين على شراء البن والهيل والزعفران، فيما أرجع عدد من المتسوقين سبب ارتفاع وتيرة الإقبال على شراء القهوة السعودية، إلى أنها من المكونات الأساسية على السفرة الرمضانية، وتحرص العوائل على احتسائها مع الإفطار، إضافة لكونها جزءاً أساسيا في الضيافة عموما.وأشار مختصون في بيع القهوة إلى أن أنواع البن كثيرة، منها الجيد والرديء ولا يعرفها إلا خبير في مجال القهوة، وكل نوع له سعر يختلف عن الآخر، لافتين إلى أن البن الأصلي يعرف من رائحته ولونه ونوعية الحبة.