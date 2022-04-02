كانت عروس البحر الأحمر على موعد مع «فخامة التسوق» التي تفردت بها دومًا «مانويل ماركت» بافتتاحها أحدث فروعها بجدة، بحي أبحر الشمالية، تقاطع طريق الأمير عبد الله الفيصل مع طريق الملك فيصل (عابر القارات) يوم الجمعة 1 / 4/ 2022م. ليصبح الفرع الحادي عشر في المملكة، والتاسع بجدة.

وتبلغ مساحته 25000 م². قُسمت إلى ثلاثة طوابق، منها: طابق للتجزئة، وطابق لمبيعات الجملة والأدوات المنزلية، ومواقف أرضية للسيارات.

وقام بافتتاح الفرع المدير التنفيذي لأسواق مانويل ماركت الأستاذ خالد الدرويش، وبحضور الأستاذ عبدالإله أحمد الدرويش رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ عبد الله أحمد الدرويش، والأستاذ عبد الرزاق أحمد الدرويش، والأستاذ فيصل أحمد الدرويش، ونخبة من رجال الأعمال والإعلام والدبلوماسيين، وجمع غفير من عملاء مانويل ماركت.

وتضمّن الافتتاح عروضا حصريًّة بالتجزئة والجملة على الأصناف المحليَّة والمستوردة.

وقد صُمم الفرع بلمسات هندسية مُستوحاة من الطابع الساحلي المجسد لروح المنطقة، وبإضاءة مريحة، وأرفف تسهل وصول العميل إلى حاجته. وترقى خدماته لمستوى الخدمات الفندقية من الدرجة الأولى. ويتفرد - كغيره من الفروع- بجودة مواده الغذائية المتنوعة والحصريَّة والصحيَّة والعضويَّة الخالية من الجلوتين.

ويمثل فرع أبحر الشمالية نقلة نوعية وفكرا مُستحدثا في عالم التسوق؛ فهو يضم مقهى صغيرًا يقدم القهوة لعشاقها الذين يحبون شربها وقت التسوق. كما يتميز مبنى الفرع بتكامل الخدمات المقدمة فيه لرواده؛ فهو يضم أنشطة استثنائية منها: أربعة مطاعم مطلة على البحر، ومكانا لبيع السمك، وأنشطة للعائلة والأطفال، ومركز (تشكي منكي) للأطفال، وصالون حلاقة للكبار والصغار. وهو ما يواكب الرؤية الوطنية 2030 الحريصة على التكامل في كل ما يُقدم للمواطن.

وقد صرح المدير التنفيذي الأستاذ خالد الدرويش بوجود مفاجأة لعملاء مانويل ماركت في الرياض بعد عيد الفطر المبارك، فهم على موعد مع «فخامة التسوق» بافتتاح فرع جديد بمجمع بارك أفينو في حي قرطبة الذي يعدّ الفرع الثاني عشر حول المملكة، والثاني بمدينة الرياض بمساحة 5 الآف م².