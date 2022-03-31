ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازية «نمو»، اليوم، 67.10 نقطة ليقفل عند مستوى 25010.01 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 470 ألف سهم تقاسمتها 2471 صفقة.وصعد مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، 52.18 نقطة ليقفل عند مستوى 13090.40 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 209 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات المتحدة للتأمين، والاتحاد، وأكوا باور، ودار المعدات، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، ونسيج، والكابلات السعودية، وبترو رابغ، وبدجت السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.89% و5.39%.فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، والإنماء، والتصنيع الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وأماك، وشركة الاتصالات السعودية، ودار الأركان الأكثر نشاطا في القيمة.