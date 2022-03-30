أعلنت شركة كريم، المنصة الرائدة والمتعددة الخدمات في المنطقة، عن توقيع اتفاقية شراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، يوم الثلاثاء 29 مارس 2022م، على هامش المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بمدينة الرياض.

وقد وقع الاتفاقية من جانب البنك، الرئيس التنفيذي الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد، ومن جانب شركة كريم غيث الجهني، المدير العام للشركة في المملكة العربية السعودية.

وتهدف الاتفاقية المشتركة بين بنك التنمية الاجتماعية وشركة كريم إلى تقديم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية لدعم الشباب والمستفيدين من أبناء الوطن، وتمكينهم من ممارسة العمل الحر والتوظيف الذاتي عن طريق الاستفادة من الخيارات التمويلية في منتج نفاذ لدى البنك بقيمة إقراضية تصل إلى 150 ألف ريال. ويستهدف هذا البرنامج تأمين فرص عمل لـ 4500 كابتن في خدمة النقل التشاركي و 3000 كابتن في خدمة توصيل الطلبات.

من جهته، أكد غيث الجهني، المدير العام لشركة كريم في المملكة العربية السعودية، أن هذه الاتفاقية ستتيح لكريم توفير فرص عمل للكباتن ذي الأداء المتميز والكفاءة العالية الذين لم يكن في استطاعتهم الحصول على سيارات خدمات النقل التشاركي والتوصيل من قبل. مشيرا في ذات الوقت إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل فعال في دعم نمو سوق العمل مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي بشكل عام. وأضاف الجهني قائلاً: «نحن فخورون بهذه الاتفاقية مع إحدى أبرز المؤسسات الحكومية والتي نسعى من خلالها إلى توفير فرص دخل مرنة لآلاف العائلات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومساعدتهم على كسب دخل إضافي».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد، أن البنك يقدم تمويل العمل الحر للمواطنين الراغبين في العمل لتعزيز دخلهم المالي، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية ستسهم في تحقيق مستهدفات العمل بشكل مرن ومستقل.

وبين الراشد أن حجم التمويل المقدم لاتفاقية البنك مع شركة كريم تقدر بـ1.1 مليار ريال سعودي (293 مليون دولار أمريكي)، من خلال تمويل 7500 كابتن في خدمة النقل التشاركي وخدمة التوصيل.

وتعمل كريم في المملكة العربية السعودية منذ عام 2012، وتقدم اليوم باقة من الخدمات مثل خدمات النقل التشاركي وخدمة توصيل الطعام، وتنظيف المنازل، بالإضافة إلى فحص الكورونا. وقد تجاوزت استثمارات كريم في المملكة حاجز الـ 500 مليون ريال سعودي (133 مليون دولار أمريكي) حتى اليوم، وأكمل السائقون أكثر من 250 مليون رحلة، ووصل عدد الكباتن المستفيدين من العمل مع كريم شهرياً إلى أكثر من 75 ألف سعودي، وتجاوزت أرباحهم في 2021 الـ 430 مليون ريال سعودي (115 مليون دولار أمريكي).

الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية ضخ ما يقارب من 10,2 مليار لدعم العمل الحر، واستفاد منها ما يقارب 278 ألف ممارس للعمل الحر حتى نهاية عام 2021.