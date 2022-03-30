شهد المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) الذي انطلقت أعماله في الرياض أخيراً، توقيع اتفاقية شراكة مميزة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» وشركة الجبر للتمويل، تقوم من خلالها الشركة بتقديم منتجات تمويلية لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.3 مليون دولار، كأول جهة تمويلية في المملكة تبرم اتفاقاً مع «منشآت» لدعم برنامج «جدير» لتحفيز المنشآت الذي أطلقته الهيئة، وتمت مراسم التوقيع بين نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد المالكي وعضو مجلس إدارة شركة الجبر للتمويل محمد الجبر.وعن هذه الاتفاقية أثنى محمد الجبر على الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في دعم القطاع الخاص والذي يعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030. وأضاف: «المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي ركيزة أساسية لأي اقتصاد قوي ومتكامل، ولا يسعنا ونحن نرى هذا الدعم والاهتمام المتصاعد من قبل قيادة المملكة -حفظها الله- بهذا القطاع إلا أن نفخر بكوننا أحد المكونات الفاعلة في هذا الحراك، وتعد هذه الاتفاقية التي تم توقيعها أمس في هذا الحدث الاقتصادي العالمي تتويجاً لمشاركات الشركة السابقة والمستمرة مع منشآت».يذكر أن شركة الجبر للتمويل إحدى الشركات الرائدة في المملكة، التي تتميز بمنتجاتها التمويلية المرنة والمتوافقة مع الأنظمة والضوابط الشرعية.