افتتح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي في الرياض اليوم، منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات 2022 في نسخته الثامنة، الذي يأتي برعاية وحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومشاركة عدد من قيادات القطاعات ورؤساء الشركات التقنية بالمملكة، والخبراء والمختصين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح الدكتور التميمي خلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى، أن التقدم الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة يجسد اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي، ويعكس المتابعة الحثيثة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث يعد سوق الاتصالات بالمملكة أحد أكثر الأسواق نموًا على مستوى دول العشرين، مدفوعًا بمحفزات رؤية المملكة 2030 ودورها في تسريع وتيرة النمو والابتكار، ما أدى لاحتلال أسواقها المرتبة السادسة من بين دول مجموعة العشرين من حيث القيمة السوقية، كما حققت أعلى مستوى للتقدم والإنجاز بينها، من خلال كمية الطيف الترددي المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة على الصعيد العالمي، لتكون بذلك في المرتبة الثانية من بين دول مجموعة العشرين.

وبيّن التميمي أن المنتدى يركز على ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في تقديم أحدث البيانات والمعلومات عن القطاع من خلال مؤشرات ومقاييس أداء حديثة، إضافة إلى تسليط الضوء على أحدث التوجهات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، التي لا تؤثر على المملكة فحسب، بل على المنطقة والعالم أجمع، ومدى تأثيرها على أسلوب حياتنا وعملنا، وطريقة تواصلنا، وأخيرا تشجيع وإثراء الحوار البناء حول بعض التحديات والفرص التي تواجهها الاقتصادات اليوم، واستكشاف الحلول التي يجب أن يقدمها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في عالم يتقدم بخطوات مُتسارعة نحو التحول الرقمي.

ولفت إلى متانة البنية التحتية لقطاع الاتصالات في المملكة، إذ وصل متوسط سرعة الإنترنت المتنقل إلى 179.9 ميجابت في الثانية بنهاية عام 2021، بنسبة ارتفاع تصل إلى 1781%، فيما يبلغ المتوسط العالمي 71.3 ميجابت في الثانية، وبلغ معها وصول تغطية شبكة الألياف الضوئية إلى أكثر من 3.5 ملايين منزل، فيما تجاوز الطيف الترددي المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة (IMT) 1110 ميجا هيرتز، فيما وصلت نسبة تغطية تقنية إنترنت الأشياء للمناطق الحضرية 95%، حيث انعكست تلك الجهود التي عززتها الأطر التنظيمية والسياسية المحفزة على الابتكار والاستثمار وتمكين الاقتصاد الرقمي، إذ حققت المملكة جائزة الريادة الحكومية من الاتحاد الدولي لقطاع الاتصالات المتنقلة.

وأضاف: «إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعمل على تبني التجارب المبتكرة، حيث قمنا بإجراء أول تجربة ناجحة على مستوى العالم لتوفير تغطية شبكات الجيل الخامس عبر المنصات عالية الارتفاع (5G HAPS)، وتدشين الجيل الأحدث من تقنيات الواي فاي WiFi-6e لتصبح المملكة الأولى عالميًا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لتقنية WiFi، وإجراء أول تجربة اتصال عبر الأقمار الصناعية "LEO Satellite" على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

يذكر أن منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات السنوي ركز في نسخة هذا العام على التنظيم الرقمي؛ كونه من العناصر المحورية في صناعة المستقبل في المملكة والعالم أجمع، حيث تناول أفضل الممارسات الرائدة، والتوجهات المستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر جلساته الحوارية التي شهدت حضورًا رفيعًا من قيادات كبرى شركات الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، إضافة إلى خبراء دوليين ومختصين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.