قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 257% في العام 2021، إلى 72.32 مليار ريال (19.29 مليار دولار)، مقارنة بنحو 20.25 مليار ريال (5.4 مليار دولار) في 2020، وفقاً لتحليل أجرته «العربية.نت»، على بيانات أولية وتقديرية للبنك المركزي السعودي «ساما».وبينما يواصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، الارتفاع للعام الثالث على التوالي، فإنه خلال العام الماضي سجل أعلى قيمة له منذ عام 2010.جاء ذلك بعد ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى نحو 7.25 مليار ريال (1.93 مليار دولار) في الربع الرابع من 2021، مقارنة بنحو 7.01 مليار ريال (1.87 مليار دولار) في الربع المماثل من 2020.يذكر أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية قفز إلى 51.86 مليار ريال (نحو 13.829 مليار دولار) في الربع الثاني من 2021، مقارنة بنحو 3.098 مليار ريال (0.826 مليار دولار) في الربع المماثل من 2020، بزيادة نحو 1574%.