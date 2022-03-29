لامس مؤشر سوق الأسهم السعودية أعلى مستوياته في 16 عاما، وسجل ارتفاعا للجلسة السادسة على التوالي بعد أن دفع نقص في الإمدادات واستقرار الطلب أسعار النفط للارتفاع قبيل محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.وارتفع مؤشر الأسهم 0.3 %، إلى 13114.89 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2006.وقفز سهم المصانع الكبرى للتعدين 30 %، في أول يوم لتداوله في البورصة إلى 81.9 ريال، مرتفعا من 63 ريالا في الطرح العام الأولي.