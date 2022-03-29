أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية اليوم (الثلاثاء) نجاح طرح HUAWEI nova 9 SE، حيث حقّق نموًا في المبيعات بنسبة 348% خلال مرحلة الطلب المسبق وذلك عند مقارنته بذات الفترة للجيل السابق من نفس سلسلة هواتف HUAWEI nova.

وتم تصميم HUAWEI nova 9 SE بأسلوب فريد ومزايا عديدة منها كاميرا بدقة 108 ميجابكسل مع تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 66[1] واط. هاتف Huawei nova 9 SE، أحدث هاتف ذكي من الفئة المتوسطة المدى من هواوي، يتميز بميزات مبتكرة وعناصر تصميم عصرية يأتي مع تصوير عالي الوضوح بدقة 108 ميجابكسل وتقنية الشحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط وتصميم مثير وميزات مذهلة لتدوين مقاطع الفيديو بالإضافة إلى ميزات واجهة المستخدم EMUI 12 الرائعة التي تجعل استخدام الهاتف الذكي ممتعًا.

ما مدى جودة إعداد الكاميرا في HUAWEI nova 9 SE؟

مزود بنظام كاميرا رباعية بدقة 108 ميجابكسل[2]، والذي يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. مع كمية أكبر من وحدات البكسل، تتيح لك الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل إطلاق العنان لإبداعك. سواء كنت تقوم بتصوير المناظر الطبيعية، أو الصور الشخصية، أو الهندسة المعمارية، أو أكثر، أثناء النهار أو في الليل، في اللحظة التي تلتقط فيها صورة، يلتقط هاتف HUAWEI nova 9 SE ما تراه أمام عينيك بالتفصيل.

ما هي المدة التي أحتاجها لشحن هاتفي للحصول على بطارية كاملة؟

ما فائدة هاتف ذكي مزود بإعداد كاميرا قوية ومظهر رائع إذا لم يكن بإمكانه توفير الطاقة الكافية لك طوال اليوم؟ سواء كان ذلك للألعاب أو تسجيل مقاطع الفيديو أو العمل أو تصفح الإنترنت ببساطة، يتم الاحتفاظ بوقت شحن هاتف HUAWEI nova 9 SE عند الحد الأدنى، بدعم الشحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، والذي يستغرق 15 دقيقة فقط لشحن بطارية الهاتف حتى 60٪، أو 36 دقيقة إلى 100٪[3].

من حيث التصميم، ما الذي يلفت الأنظار في هاتف HUAWEI nova 9 SE؟

إذا كنت تبحث عن هاتف بتصميم وأداء جيدين، فإن HUAWEI nova 9 SE هو بالتأكيد ما تبحث عنه. هذا الهاتف الذكي مزود بشاشة عرض كاملة من هواوي - HUAWEI FullView مقاس 6.78 بوصة التي تدعم عرض التدرج اللوني P3، التي تضمن تجربة مشاهدة مذهلة مع مرئيات سلسة وألوان زاهية وتفاصيل لا تصدق الهاتف أملس، بحواف رفيعة جدًا يبلغ قياسها 1.05 مم فقط، وهيكل نحيف جدًا يبلغ قياسه 7.94 مم فقط[4]. بالإضافة إلى ذلك، فإن اللون Crystal Blue الجديد مصنوع من زجاج ثلاثي الأبعاد مما يخلق تأثيرًا لامعًا وملمسًا واضحًا باستخدام تقنية نسيج النانو ثنائي الطبقات. في الخلف، توفر وحدة الكاميرا في nova Star Orbit Ring انكسارًا لامعًا تشبه النجوم التي تبرز أسلوب الجهاز المصقول.

ما هي الميزات الإبداعية لتدوين مقاطع الفيديو التي تأتي مع هاتف HUAWEI nova 9 SE؟

هناك الكثير. يوجد تسجيل أمامي / خلفي متواصل يتيح لك التبديل بمرونة بين الكاميرات الأمامية والخلفية بسهولة لتسجيل مقاطع الفيديو من وجهات نظر مختلفة. تعمل هذه الميزة الرائعة على دمج المقطعين معًا تلقائيًا لإنشاء مقطع فيديو واحد يُظهر منظورين في آنٍ واحد! يوجد أيضًا وضع الفيديو مزدوج العرض. مع هذه الميزة، لن تحصل فقط على تصوير نفسك بالكاميرا الأمامية، ولكن أيضًا ما يحدث أمامك بالكاميرا الخلفية. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام الكاميرا الخلفية لالتقاط منظر قريب ولقطة بزاوية عريضة في وقت واحد.

يتيح لك هاتف HUAWEI nova 9 SE أيضًا البحث عن الصور ومقاطع الفيديو، والتي تغطي 280 علامة ممكّنة بالذكاء الاصطناعي وأكثر من مئة تعريف للحركة. للبحث عن الصور أو اللقطات المراد تعديلها، ما عليك سوى إدخال الكلمة الرئيسية التي تصف المحتوى في المعرض، وسيقوم الهاتف بالبحث[5] وإنشاء قائمة بالمحتوى الذي يتطابق مع وصفك - ما مدى روعة ذلك؟ علاوة على ذلك، إذا كنت تعمل في إنتاج الفيديو، فيمكنك الاستفادة من ميزة تجميع الفيديو بنقرة واحدة لدمج مقاطع متعددة معًا بسهولة لإنشاء مقطع فيديو جاهز لنشره على محطات التواصل الاجتماعي. أخيرًا، عند تحرير مدونات الفيديو، يمكنك استخدام تطبيق Petal Clip[6] المثبت مسبقًا على HUAWEI nova 9 SE. توفر لك مجموعة متنوعة من القوالب للتحرير وموضوعات الفيديو المختلفة والموسيقى (من HUAWEI Music) لتعديل اللقطات التي التقطتها ومشاركتها على محطات التواصل الاجتماعي المفضلة لديك.

ما هي الميزات الرائعة الأخرى الموجودة؟

مع واجهة المستخدم EMUI 12، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة سلسة حتى بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة. تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة أو إعداد التعاون متعدد الأجهزة مع الأجهزة الأخرى. بفضل ميزة One Hop Connection عبر اتصالات المجال القريب [7](NFC)، يمكن لهاتف HUAWEI nova 9 SE الاقتران بأجهزة هواوي الأخرى مباشرةً؛ يمكن إنشاء التعاون عبر الأجهزة بنقرة بسيطة. يمكن عرض الشاشة لاسلكيًا أو عكسها إلى تلفاز HUAWEI Vision[8]، والتي توفر رؤية موسعة مثالية للأفلام والألعاب. عند إقران هاتف HUAWEI nova 9 SE مع ساعة ذكية من هواوي أو مكبر صوت[9] أو تلفاز HUAWEI Vision، تكون التجربة بديهية وسهلة. مع نظام الملفات الموزعة[10]، يتيح هاتف HUAWEI nova 9 SE للمستخدمين الوصول إلى الملفات من جهاز الحاسوب. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين إرسال الملفات بين الهاتف الذكي وأجهزة هواوي الأخرى عبر خاصية Huawei Share، أو نقل مكالمات MeeTime إلى تلفاز HUAWEI Vision[11] والتحدث مع ما يصل إلى أحد عشر طرفًا في وقت واحد من خلال الاستفادة من الشاشة الكبيرة والكاميرا ومكبرات الصوت[12].

من أين يمكنني تنزيل تطبيقاتي وألعابي المفضلة؟

يعمل هاتف HUAWEI nova 9 SE على واجهة المستخدم EMUI 12، التي توفر تجربة ذكية وسهلة وسلسة للمستخدمين. يتوفر تطبيق AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova 9 SE حيث يمكنك بسهولة التنقل والاستكشاف والعثور على وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.

السعر والتوافر

هاتف HUAWEI nova 9 SE متوفر بثلاثة ألوان متلألئة – Crystal Blue، Pearl White[13]، و Midnight Black في أسواق المملكة العربية السعودية بسعر 1199 ريالا سعوديا عبر منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.

[1] 66 واط هي أقصى طاقة شحن ولا يمكن الوصول إليها إلا عند استخدام شاحن وكابل 66W HUAWEI SuperCharge المخصص.

[2] يمكن للكاميرا الخلفية الرئيسية التقاط صور بحد أقصى 108 ملايين بكسل تحت وضع الدقة العالية. يرجى الرجوع إلى التجربة الفعلية.

[3] بيانات الشحن وعمر البطارية بناءً على نتائج اختبارات مختبر هواوي وظروف الاختبار. قد يختلف الأداء الفعلي بسبب الاختلافات في تكوين المنتج الفردي وإصدارات البرامج وظروف التطبيق والعوامل البيئية. جميع البيانات تخضع للاستخدام الفعلي.

[4] قد يختلف الحجم والوزن الفعليان حسب التكوين وعملية التصنيع وطريقة القياس، يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.

[5] سيتم تمكين الميزة في تحديث HOTA في المستقبل.

[6] الميزات التي سيتم تمكينها عن طريق تحديث Petal Clip في المستقبل.

[7] هذه الميزة غير مدعومة في أمريكا اللاتينية لأن NFC غير مدعوم.

[8] يجب أن يتم تمكين Wi-Fi في الأجهزة وأن تكون على نفس الشبكة.

[9] يتم دعم بعض المتحدثين فقط. بالنسبة إلى الطرز المدعومة المحددة، يرجى الاتصال بخدمة عملاء هواوي.

[10] يحتاج الجهاز إلى تسجيل الدخول إلى نفس حساب هواوي، مع تشغيل Bluetooth ومفتاح «تصفح الملفات متعدد الأجهزة». لمزيد من المعلومات حول طرازات الأجهزة وإصدار البرامج التي تدعم هذه الميزة، يرجى الاتصال بخدمة عملاء هواوي.

[11] يتطلب من الأجهزة تسجيل الدخول إلى نفس حساب هواوي، وتمكين Wi-Fi و Bluetooth، وأن تكون على نفس الشبكة. بالنسبة إلى الطرز المدعومة المحددة، يرجى الاتصال بخدمة عملاء هواوي.

[12] قد تختلف دقة مكالمات الفيديو من MeeTime وفقًا لظروف الشبكة. يدعم MeeTime حاليًا المكالمات حتى 12 طرفًا. قد تشترك إصدارات البرامج المختلفة والأجهزة المختلفة في واجهات وتجارب مختلفة. يرجى الرجوع إلى التجربة الفعلية. بالنسبة إلى الطرز المدعومة المحددة، يرجى الاتصال بخدمة عملاء هواوي.

[13] لا يتوفر لون Pearl White في مناطق معينة. يرجى التكيف وفقًا للوضع الفعلي.