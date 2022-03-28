كشفت شبكة «إيجار» الإلكترونية -إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري في السعودية- أنه يحق للمؤجر في حال انتهاء العقد، رفع قيمة الإيجار عند إبرام العقد الجديد، ويتم توثيقه من قبل المؤجر والمستأجر.

وأفادت بأن مدة توثيق العقد هي 7 أيام، وفي حال عدم توثيق العقد خلال المدة المحددة من أحد الأطراف «المؤجر أو المستأجر» يتم إرجاع العقد للوسيط لمدة 30 يوماً، وإذا كان العقد محدد المدة وفي حال رغبة الطرفين بإعادة إبرام العقد يعتبر العقد جديدا ويستحق الوسيط نسبة السعي 2.5%، ويتحمل السعي المؤجر أو المستأجر بالاتفاق.

وأكدت أنه في حال عدم الموافقة على العقد من أحد الأطراف «المؤجر أو المستأجر» يعود كمسودة، وبالإمكان إعادة إرساله للتوثيق، كما أنه عند عدم التزام المؤجر ببنود العقد المتفق عليها، يمكن للمستأجر التوجه إلى المركز السعودي للتحكيم العقاري.