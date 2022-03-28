أعلنت مجموعة تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء 26/08/1443هـ، الموافق 29/03/2022م برمز تداول (1322) وبالرمز الدولي (SA15HG50KL10)، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%، وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة المصانع الكبرى للتعدين إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اعتباراً من يوم 24 /08/1443هـ، الموافق 27/03/2022م. وكانت شركة الراجحي المالية قد أعلنت في وقت سابق عن انتهاء عملية الاكتتاب في 30% من رأس مال شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) البالغ 660 مليون ريال سعودي للاكتتاب العام، وتغطية اكتتاب الأفراد (10.6) مرة، فيما بلغت تغطية المؤسسات (73.6) مرة.

من جانبها أعربت شركة الراجحي المالية بصفتها المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية في الطرح العام لشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) عن شكرها وتقديرها لهيئة السوق المالية وتداول السعودية لإتمام عملية الإكتتاب، وللجهات المستلمة لتسهيل عملية الإكتتاب، كما أعربت عن شكرها لشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) لإختيار شركة الراجحي المالية لإدارة هذا الاكتتاب الذي يعد من أبرز الاكتتابات في السوق المالية السعودية كأول إدراج في قطاع التعدين منذ إدراج شركة التعدين العربية السعودية «معادن».

كما وجهت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) الشكر لكافة الجهات الحكومية وهيئة السوق المالية وتداول السعودية وشركة الراجحي المالية التي أدارت الاكتتاب باحترافية عالية ولكافة المكتتبين من مؤسسات وأفراد لثقتهم العالية بـ أماك وبالقيمة الاستثمارية لها والفرص الواعدة أمامها وخططها الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي رسمت دوراً لقطاع التعدين ليسهم إسهاماً كبيراً في الاقتصاد الوطني.

هذا ولمزيد من المعلومات والاطلاع على نشرة الإصدار، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، والموقع الإلكتروني لشركة المصانع الكبرى للتعدين «أماك» (www.amak.com.sa)، والموقع الإلكتروني لشركة الراجحي المالية (www.alrajhi-capital.com/).