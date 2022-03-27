وقع مصرف الراجحي مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة مؤخراً اتفاقية يتم بموجبها التكفل بتشغيل العيادة المتكاملة التابعة للجمعية لمدة عام كامل بتكلفة إجمالية تبلغ 730 ألف ريال سعودي سيتكفل بها مصرف الراجحي كأحد مشاريع المسؤولية الاجتماعية المستدامة التي يقدمها ويحرص عليها المصرف.

ووقع الاتفاقية سعادة الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي الرئيس التنفيذي للجمعية، والأستاذ محمد اليامي مدير الاتصال المؤسسي في المصرف بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين في مقر جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالرياض.

وثمن الدكتور أحمد التميمي لمصرف الراجحي مبادرته المجتمعية في تبني هذه العيادة للعام الثاني على التوالي، لافتا إلى أن مصرف الراجحي كان قد تكفل بترميم وتجهيز العيادة وتشغيلها، مؤكداً على أهمية التعاون المستمر بين القطاعات للخروج بخدمات عالية المستوى.

وأوضح أن هذا المشروع سيحقق بإذن الله قيمة مضافة لتقديم العلاج وتهيئة الظروف المناسبة لأبنائنا من ذوي الإعاقة، حيث سيتاح للأطفال من سن الولادة حتى سن 14 سنة الحصول على خدمات العيادة بواقع 3 ساعات علاج يومياً على مدى عام كامل، مشيرا إلى أن الجمعية رفعت هذا العام سن المستفيدين من 12 إلى 14 سنة لتوسيع مجال عملها ليشمل عددا أكبر من الأطفال.

وتأتي مساهمة المصرف في دعم برامج الجمعية ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لمساعدة الجمعية على تحقيق أهدافها والإسهام في التصدي لقضية الإعاقة في ظل الخطوات الكبيرة التي سارت عليها منذ نشأتها قبل أكثر من أربعة عقود.

ويحرص مصرف الراجحي على تبني المشاريع المستدامة في خدمة المجتمع حيث يعد هذا المشروع نموذجا لخدمة المجتمع عبر التعاون والتكامل بين المصرف وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة.

وكان مصرف الراجحي قد تكفل العام الماضي بتطوير وإعادة بناء العيادة المتكاملة مع التكفل بتشغيل العيادة لمدة عام كامل بتكلفة إجمالية بلغت 1.496.000 ريال سعودي كأحد مشاريع المسؤولية الاجتماعية المستدامة التي يقدمها ويحرص عليها المصرف.

وخلال العام 2021 حققت هذه الشراكة ثمارا كثيرة ونوعية بحسب تقرير الجمعية الخاص بالعيادة حيث تم تنفيذ 1670 جلسة علاج وظيفي للأطفال، و1120 جلسة علاج طبيعي، و1414 جلسة للنطق واللغة، و767 جلسة في الوحدة النفسية.

واكتسب الأطفال مهارات مهمة في مسيرة علاجهم حيث تمكن 90 طفلا من المشي باستخدام الوسائل المساعدة، و18 طفلا تمكنوا من المشي باستقلالية دون مساعدة، و45 طفلا يستطيعون الجلوس باتزان دون مساعدة، فيما تعلم 97 طفلا ارتداء الملابس بأنفسهم، واستطاع 49 طفلا تعلم التواصل باستخدام جملة من كلمتين أو أكثر.

ويواصل مصرف الراجحي منذ إنشائه دعم الكثير من المشاريع لصالح المجتمع على كافة الأصعدة مع التركيز على المشاريع المستدامة في القطاعين الصحي والتعليمي لتحقيق أعظم فائدة للفئات المستفيدة من برامج ومبادرات المصرف.