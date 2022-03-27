أعلنت شركة سيكست السعودية لتأجير السيارات تقديم أسطول من السيارات الكهربائية لعملائها داخل المملكة، لتكون الشركة الأولى التي تقدم هذا النوع الجديد من السيارات إلى السوق السعودية.

جاء ذلك خلال مشاركتها كراعٍ فضي في منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته الرابعة، الذي يقام برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وتنظمه الهيئة السعودية للمقاولين يومي 21 و22 مارس الجاري في مدينة الرياض، بمشاركة نحو 43 جهة، ويطرح آلاف المشاريع والأفكار والخدمات من القطاعين العام والخاص.

واستعرضت الشركة آخر تقنيات الجيل الجديد في عالم التنقل بالسيارات الكهربائية من شركتي لوسيد للسيارات الكهربائية وأودي الألمانية، حيث تضم الشركة أسطولاً واسعاً من سيارات التأجير يناسب جميع الاحتياجات والتطلعات، مثل السيارات الصغيرة، سيارات الدفع الرباعي، والشاحنات الصغيرة، والمركبات الاقتصادية، والسيارات ذات الفخامة عالية المستوى، وسيارات من أحدث الموديلات تقدمها مختلف العلامات التجارية لصانعي السيارات.

وسينضم إلى أسطول الشركة سيارات كهربائية من (تسلا) و(لوسيد) و(أودي)، وستتاح للعملاء من الأفراد والشركات خلال الربع الرابع من العام 2022، حيث ستتواجد في فروع (سيكست) في المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، تبوك، جازان، ومحطات الخطوط الحديدية السعودية (سار) في كل من الرياض والقريات، وقريباً في جميع أنحاء المملكة.

من جهته، أكد السيد جيمس لوكسباخر المدير الإداري لشركة سيكست في المملكة، أهمية هذه الخطوة، تماشياً مع رؤية 2030 الطموحة التي تستهدف الحياد الكربوني الصفري بحلول العام 2060، وقال «نستعد بكل شغف لدخول السيارات الكهربائية إلى المملكة، وستكون المرة الأولى التي يتمكن فيها العملاء من تجربة قيادة سيارة من هذا النوع المتطور والصديق للبيئة، ضمن التزامنا بالحفاظ على الأرض ومواردها والبيئة التي نعيش فيها، لتتمتع المدن السعودية ببيئة آمنة وهواء أنظف، ومستقبل أكثر ازدهاراً لأبناء المملكة والأجيال القادمة».

وتأتي هذه الخطوة مواكبة لرؤية المملكة 2030 التي تتطلع إلى القطاع الخاص بصفته شريكاً أساسياً في تحقيق مستهدفاتها، كما تواكب مبادرة السعودية الخضراء التي أعلن عنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لحماية البيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية، حيث تتبنى الشركة أحدث التقنيات والحلول المبتكرة من خلال السيارات الصديقة للبيئة، والتي تشارك في صنع مستقبل أكثر استدامة، وتواكب الحراك الاقتصادي والسياحي الذي تشهده المملكة.

وتعد شركة سيكست السعودية جزءاً من سيكست العالمية، إحدى أكبر الشركات في مجالها، مدعومة بأسطول يتجاوز 280 ألف سيارة في أكثر من 110 دول، تقدم أفضل تجربة في عالم تأجير السيارات وفق أعلى معايير الجودة والخدمة، وبأسعار تنافسية.