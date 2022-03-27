كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير حكومية حديثة، أن إجمالي السعوديين الذين دخلوا سوق العمل خلال العام الماضي 2021 بلغ نحو 499 ألف سعودي وسعودية، (بمتوسط توظيف 1367 سعوديا يوميا خلال العام الماضي 2021).ووفقا للرصد، فإن إجمالي عدد الموظفين السعوديين العاملين من الجنسين بلغ نحو 2.25 مليون سعودي وسعودية، بزيادة نسبتها 28.51% عن عام 2020 الذي بلغ عددهم آنذاك نحو 1.75 مليون سعودي وسعودية.وبلغ إجمالي عدد السعوديين الذكور ممن تم توظيفهم العام الماضي نحو 323 ألف موظف، بزيادة نسبتها 28.09% عن عام 2020 ليصل عددهم إلى 1.47 مليون موظف، فيما بلغ إجمالي السعوديات اللاتي تم توظيفهن في العام الماضي نحو 176 ألف موظفة، بزيادة نسبتها 29.31% ليصل عددهن إلى نحو 778 ألف موظفة.وفي ما يختص بغير السعوديين، فقد تراجع عدد العاملين بنسبة 0.97% خلال العام الماضي، بخروج نحو ألفي عامل من السوق ليبلغ إجمالي عدد العاملين والعاملات في السوق نحو 6.27 مليون عامل وعاملة، وكان عدد العاملين الذكور الذين غادروا السوق نحو 59 ألف عامل، فيما تم توظيف نحو 57 ألف عاملة مقيمة.وكانت منطقة الرياض استحوذت على 43% من إجمالي الوظائف التي يعمل بها السعوديون والسعوديات، وبلغ عدد العاملين بها من الجنسين نحو 971 ألف موظف وموظفة، ثم منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية.يذكر أن العام الماضي سجل دخول نحو 38.854 منشأة لسوق العمل السعودي، ليبلغ عدد المنشآت نحو 668.644 منشأة، بزيادة نسبتها 6.17% على عام 2020 التي بلغ عددها آنذاك نحو 629.790 منشأة، وكان منها نحو 200 منشأة عملاقة يبلغ عدد العاملين بها 500 عامل فأكثر.