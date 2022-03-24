كشفت بيانات نشرة التجارة الدولية للسعودية لشهر يناير من عام 2022، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أمس، أن قيمة الصادرات السلعيَّة للمملكة خلال شهر يناير 2022 بلغت 107.607 مليار ريال، مقابل 71.937 مليار ريال، خلال شهر يناير عام 2021، وذلك بارتفاع قدره 35.670 مليار ريال، بنسبة 49.6%.ووفقا لنتائج النشرة، فإن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر يناير 2022 بلغت 83.507 مليار ريال، مقابل 53.032 مليار ريال خلال شهر يناير 2021، وذلك بارتفاع قدره 30.475 مليار ريال، بنسبة 57.5%.وبحسب نتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية للمملكة خلال شهر يناير الماضي 24.100 مليار ريال، مقابل 18.905 مليار ريال خلال شهر يناير 2021، وذلك بارتفاع قدره 5.195 مليار ريال، بنسبة 27.5%.في حين بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر يناير الماضي 51.806 مليار ريال، مقابل 47.937 مليار ريال خلال شهر يناير 2021، وذلك بارتفاع قدره 3.868 مليار ريال، بنسبة 8.1%.وبحسب البيانات الواردة في نشرة التجارة الدولية لشهر يناير 2022 تعد «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 32.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية وارتفعت بنسبة 28.9% بمقدار 1.8 مليار ريال، ثم منتجات «الصناعات الكيماوية وما يتصل بها» وهي تمثل 31.2% من إجمالي الصادرات غير البترولية، حيث ارتفعت عن شهر يناير 2021 بنسبة 44.4% بمقدار 2.3 مليار ريال.ووفقا لنتائج النشرة كان أهم السلع المستوردة «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» التي تشكل 22.3% من إجمالي الواردات، ثم «معدات النقل وأجزاؤها» وهي تشكل 15% من إجمالي واردات المملكة لشهر يناير 2022.يذكر أن ميناء جدة الإسلامي يُعد -بحسب نتائج نشرة التجارة الدولية لشهر يناير 2022- من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 14.2 مليار ريال، أي ما يعادل 27.4% من إجمالي الواردات، تليه المنافذ الرئيسية الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 20.3%، ثم مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 12.7%، ومطار الملك فهد بالدمام بنسبة 6.1%، والبطحاء بنسبة 5.9%، وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 72.3% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة، هذا وقد أظهرت نتائج النشرة أن الصين هي الشريك الرئيسي للسعودية في التجارة السلعية في شهر يناير 2022.