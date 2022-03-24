كجزء من رد الجميل لعملائها، بدأت شركة «شاومي» بالمملكة العربية السعودية بتقديم عروض ترويجية خاصة لشهر رمضان المبارك يتضمن تخفيضات هائلة على بعض منتجات أجهزة إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي (AIoT) المختارة. شهر رمضان هو الشهر الذي ينتظره الجميع لقضاء المزيد من الوقت والتقرب أكثر من الأهل والأصدقاء. وقدمت مجموعة منتجات (AIoT) الكاملة من «شاومي» أسلوب حياة أكثر راحة وملاءمة للجميع، وهو أمر هام خاصة خلال الشهر الكريم.

كما قدمت منظومة (AIoT) من «شاومي» عددا من أفضل الأجهزة المنزلية التي رأيناها. وهو ما يعكس وعود الشركة بتقديم منتج متميز يستخدم قوة الذكاء الاصطناعي بتكلفة مقبولة للمستهلك. تقدم شاومي أفضل المنتجات بمميزات مذهلة وأسعار مقبولة تماشيًا مع التزامها تجاه عملائها في المملكة، فقد أطلقت عرضًا ترويجيًا خاصًا بمناسبة شهر رمضان المبارك والذي سيشهد خصومات متنوعة لمنتجات AIoT الخاصة بها. وتتضمن هذه العروض على الأجهزة التالية:

تلفاز «شاومي» Q1 مقاس 75 بوصة (Mi TV 75” Q1)

يوفر تلفاز المبتكر«شاومي» Q1 بحجم 75 بوصة، أكثر من مليار لون واقعي بالإضافة إلى نطاق لوني واسع للغاية بما في ذلك الألوان الزاهية للصور ومقاطع الفيديو. هناك 192 منطقة من نظام التعتيم المحلي الديناميكي الكامل الذي يُترجم إلى الأسود الداكن والأبيض الأكثر إشراقًا، وهو مثالي عند مشاهدة محتوى HDR10 + و Dolby Vision. يوفر التلفزيون (Mi TV Q1 75) دعمًا بمعدل 120 هرتز وزمن وصل منخفض من خلال منافذ HDMI 2.1، وهو مثالي لأحدث وحدات التحكم في الألعاب.

يأتي جهاز (Mi TV Q1 75) بزاوية عرض كبيرة تبلغ 178 درجة تحافظ على دقة الألوان بغض النظر عن المكان. تم تغليف التلفزيون بلمسة نهائية معدنية أنيقة تسلط الضوء على الشاشة الكبيرة الخالية من الحواف بمقاس 75 بوصة. يتم إقران الشاشة المناسبة للسينما أيضًا بمكبرات صوت ستيريو فائقة بقوة 30 واط تتكون من مكبري tweetersوأربعة woofers تدعم Dolby Audio و DTS-HD.

بفضل نظام التشغيل أندرويد 10، يمنحك التلفاز (Mi TV Q1 75) ”الوصول إلى أكثر من 700000 فيلم وبرنامج تلفزيوني بالإضافة إلى أكثر من 5000 تطبيق تتضمن خدمات البث الشهيرة مثل Netflix و Amazon Prime و YouTube و OSN و Starz Play. دعم Chromecast و Miracast مدمجان أيضًا، مما يتيح لك نسخ المحتوى من أجهزتك بسهولة. سيمكنك ميكروفون مدمج به بتحكم صوتي بعيد المدى بطول 3 أمتار من قول «OK, Google» لبدء أمر وتنشيط مساعد «جوجل» الذي يمنحك وصولاً مباشرًا إلى جميع أجهزة AIoT المتصلة. يعمل التلفزيون أيضًا مع Amazon Alexa ويأتي مع جهاز تحكم عن بعد يتصل عبر البلوتوث.

تلفاز «شاومي» P1 مقاس 55 بوصة (Mi TV 55” P1)

يتميز تلفاز «شاومي» P1 (Mi TV 55” P1) بتصميم خالٍ من الحواف بمقاس 55 بوصة، ويقدم تقنية التشغيل من أندرويد يتيح الوصول إلى عدد كبير من التطبيقات والألعاب والمحتويات الأخرى مباشرة على الشاشة. بفضل دقة العرض 4K التي توفر 1.07 مليار لون وتغطي 85٪ من معيار NTSC، يوفر التلفز ألوانًا ثرية وتباينًا ممتازًا مع HDR10+ و Dolby Vision وصوتًا فائق الوضوح يدعم Dolby Audio و DTS-HD. لجعل الترفيه المنزلي الذكي في متناول الجميع، ويحتوي تلفاز «شاومي» P1 على قوة مساعد جوجل من خلال التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين والذي يتيح لك الوصول بسهولة إلى مجموعة أجهزة «شاومي» بتقنية AIoT.

ساعة (Redmi Watch 2 Lite)

ساعة ذكية توفر إمكانيات قوية لتتبع اللياقة مع تصميم صغير وخفيف الوزن. تأتي الساعة الذكية مع شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 1.55 بوصة وهي أكبر بنسبة 10٪ مقارنة بالموديل السابق. تحتوي الساعة ايضا على مستشعر SpO2 الذي يمكن أن يمنحك مستويات دقيقة من الأكسجين في الدم ومستشعر PPG عالي الدقة لتتبع معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة في اليوم.

تأتي الساعة الذكية Redmi Watch 2 Lite مزودة بأكثر من 100 وضع للياقة البدنية مدعومة بـ 17 وضعًا احترافيًا، بما في ذلك التمرين عالي الكثافة HIIT واليوغا وحتى السباحة، وذلك بفضل مقاومة الماء 5ATM. وبفضل دعم الشحن المغناطيسي الجديد أصبح الشحن أسهل ويتيح استخدام الساعة الذكية لمدة تصل إلى 10 أيام.

سماعة أذن (Redmi Buds 3)

تزن سماعة الأذن Redmi Buds 3 ٤.٥ جرامًا فقط، مع تجربة استماع ممتازة بفضل مشغل ديناميكي كبير يبلغ 12 ملم تم ضبطه بواسطة مختبر الصوت الداخلي لشركة «شاومي». يوفر التصميم داخل الأذن ملاءمة مريحة يمكنها اكتشاف لحظة اخراجها من الأذن والقيام بإيقاف الموسيقى مؤقتًا واستئنافها تلقائيًا عند إعادتها.

Redmi Buds 3 مدعومًا بشريحة Qualcomm QCC3040، توفر استهلاكًا أقل للطاقة واتصالًا مستقرًا مع دعم بلوتوث 5.2. يتيح تصميم الميكروفون المزدوج المعزز بواسطة تقنية Qualcomm cVc إلغاء الصدى ومنع الضوضاء لتقدم جودة صوت فائقة الوضوح بغض النظر عن مكان تواجد المستخدم.

يأتي دعم الشحن السريع أيضًا إلى سماعة Redmi Buds 3، حيث يمكن أن يمنحك شحن 10 دقائق الى 90 دقيقة من التشغيل دون انقطاع. ويمكنك ايضا الاستماع لمدة تصل إلى 5 ساعات على كلا السماعتين، وتمتد إلى 20 ساعة عند إقرانها بعلبة الشحن.

السكوتر الكهربائي (Mi Electric Scooter 3)

يعد «السكوتر الكهربائي Mi Electric Scooter 3» أفضل طريقة لرفع مستوى قيادتك من خلال العتاد المتطور والتصميم القابل للطي. يجعل التصميم البسيط والجسم المصنوع من الألومنيوم المستخدم في صناعة الطائرات من توفير عنصري المتانة وخفة الوزن، مما يسهل عملية التركيب.

يوفر «السكوتر الكهربائي Mi Electric Scooter 3» طاقة تصل إلى 600 واط كحد أقصى لجعل الركوب أكثر راحة. هناك أيضًا إطارات تعمل بالهواء المضغوط مقاس 8.5 بوصة تمتص الصدمات بشكل فعال وتمنع الانزلاق. تساعد الفرامل القرصية ثنائية الوسادة المطورة الجديدة الموجودة في العجلة الخلفية على تحسين كفاءة التحكم التي تقلل من مسافة الكبح. يدخل أيضًا في وضع السكون للمساعدة في إطالة عمر البطارية عندما تظل البطارية أقل من 30٪ لمدة 10-15 يومًا.

السكوتر الكهربائي (Mi Electric Scooter Pro2)

«السكوتر الكهربائي Mi Electric Scooter Pro2» أنيق يتميز بتصميمه البسيط بفضل الألومنيوم المستخدم في صناعة الطائرات والذي يستغرق 3 ثوانٍ فقط للطي والانطلاق. ويتميز هذا السكوتر بنظام تثبيت السرعة الذي يحافظ على سرعة ثابتة لتخفيف ضغط السائق والتوتر، كما يحتوي هذا السكوتر على نظام فرامل مزدوج في العجلة الخلفية ونظام E-ABS في العجلة الأمامية.

يحتوي السكوتر أيضًا على إطارات هوائية مقاومة للانزلاق وامتصاص الصدمات مدعومة بمحرك DC بقوة 300 واط. وتضمن بطاريات عالية السعة مسافة ركوب تصل إلى 45 كم، ويمكن توصيل السكوتر بتطبيق «Mi Home»، حيث يمكنك التحقق من سرعات الركوب الحالية والطاقة المتبقية على السكوتر.

عروض رمضان

سيبدأ عرض رمضان الترويجي الخاص بشركة «شاومي» من 23 مارس حتى 4 أبريل 2022.

Mi TV 75” Q1

السعر الأصلي: 7499 ريال سعودي

عرض رمضان السعر: 5499 ريال سعودي.

Mi TV 55” P1

السعر الأصلي: 2999 ريال سعودي

السعر الترويجي لرمضان: 1649 ريال سعودي

Redmi Watch 2 Lite

السعر الأصلي: 319 ريال سعودي

السعر الترويجي لرمضان: 249 ريال سعودي

Redmi Buds 3

السعر الأصلي: 199 ريال سعودي.

السعر الترويجي لرمضان: 169 ريال سعودي.

Mi Electric Scooter 3

السعر الأصلي: 2249 ريال سعودي.

برومو رمضان السعر: 1999 ريال سعودي.

Mi Electric Scooter Pro2

السعر الأصلي: 2689 ريال سعودي.

عرض رمضان السعر: 2399 ريال سعودي.

تتوفر منتجات «شاومي» الأخرى أيضًا على المتجر الإلكتروني www.mistore.sa وعبر جميع مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية.