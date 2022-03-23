كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير حكومية، عن دخول 38.854 منشأة لسوق العمل السعودية خلال العام الماضي 2021، ليبلغ عدد المنشآت نحو 668,644 منشأة، بزيادة نسبتها 6.17% على عام 2020 التي بلغ عددها آنذاك نحو 629,790 منشأة.

ووفقا للرصد، فإن نحو 200 منشأة عملاقة (يبلغ عدد موظفيها 500 فأكثر) دخلت السوق العام الماضي، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت إلى 1583 منشأة، بعد أن كان عددها في العام قبل الماضي 1383 منشأة، بزيادة عدد المنشآت بنسبة 14.46%، ودخلت نحو 142 منشأة للسوق السعودية ممن يتراوح عدد العاملين بها ما بين 400 - 499 فردا، منشأة بزيادة نسبتها 33.33% كأعلى نسبة زيادة بين أحجام المنشآت الأخرى.

أما فيما يتعلق بالمنشآت متناهية الصغر «4 عمال فأقل»، فبلغ عدد المنشآت التي زاد عددها عن عام 2020 نحو 48.569 منشأة، بزيادة نسبتها 11.5%، ليصل إجمالي عدد المنشآت متناهية الصغر إلى 471.068 منشأة، أما المنشآت التي يتراوح عدد العاملين بها ما بين 5 - 9 عمال فتعد من أكثر المنشآت تراجعا نسبيا، بانخفاضها بنسبة 5.91% بخروج نحو 6619 منشأة، ليتراجع عدد المنشآت إلى 105.457.

وسجلت كافة المنشآت التي يتراوح عددها ما بين 40 عاملا حتى 399 عاملا، ارتفاعا في عددها بدخول نحو 1100 منشأة إلى السوق، بزيادة نسبتها 5%، ليترفع إجمالي عدد المنشآت إلى 22.949 منشأة.