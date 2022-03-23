توجت اللجنة المنظمة لجوائز النقل واللوجستيات TLME ‫شركة الخطوط السعودية للشحن‬ بجائزتين ضمن جوائز النقل واللوجستيات في الشرق الأوسط لعام 2022، التي جرى توزيعها في دبي بدولة الإمارات‬‬.

وأعلنت اللجنة تحقيق «السعودية للشحن» جائزة التقدير لأفضل أداء في مجال التحول، وكذلك جائزة الابتكار الأفضل في الأداء، وذلك نظير الإنجازات المميزة التي حققتها الشركة على صعيد العمليات التشغيلية خلال عام 2021.

وقدم الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية للشحن تيدي زيبتز، شكره وتقديره لكافة الشركاء في مختلف دول العالم على ثقتهم في أداء الشركة التي قدمت دوراً مميزا في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى مواصلة «السعودية للشحن» تعزيز حضورها القوي في الأسواق العالمية وتحقيق أرقام تشغيلية غير مسبوقة ومستهدفات تم العمل عليها طوال العام الماضي بأقصى درجات الالتزام، بالرغم من الكثير من التحديات التي تواجه قطاع الشحن الجوي والطيران بشكل عام، نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى زيادة حجم الأوزان المنقولة على متن طائرات الشركة خلال عام 2021 بنسبة قدرها 5% على العام السابق، ويرجع ذلك إلى سلسلة من الحلول المبتكرة والتوسع في عدد من الأسواق الدولية.

وكشف زيبتز أن «السعودية للشحن» استشعرت منذ وقت مبكر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها لتقديم خدمات شحن مواكبة لتطلعات عملائها حول العالم، إلى جانب المحافظة على مستوى عال من الدقة والالتزام تجاه أبرز الأحداث والمناسبات العالمية التي احتضنتها السعودية، إضافة إلى تسخير قدرات أسطول الشركة لدعم الحركة التجارية في مختلف الأسواق العالمية، وكذلك التبادل التجاري بين السعودية ودول العالم انطلاقا من مستهدفات رؤية السعودية في القطاع اللوجستي الرامية إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من موقع السعودية الإستراتيجي للربط بين القارات وتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتجميع البضائع.