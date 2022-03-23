أصدر رئيس مجلس إدارة شركة رضوى السعودية الغذائية المحدودة طارق آل طاهر، قرارا بتعيين المهندس عبدالعزيز الضراب رئيساً تنفيذياً للشركة ابتداء من تاريخ 2022/3/20 الموافق 1443/8/17.

ورحب رئيس مجلس الإدارة بالمهندس الضراب، وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهماته العملية القادمة.

من جهته، قال المهندس عبدالعزيز الضراب: أتشرف أن يُطلب مني رئاسة شركة رضوى السعودية، وهي شركة ذات إرث وسمعة ونجاح تم اكتسابها من خلال تقديم منتجات عالية الجودة لأكثر من أربعة عقود، وسنسعى لأن تكون الشركة في مقدمة السباق لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي الغذائي في السعودية. كما أنني سعيد ومتحمس لأن أكون جزءاً من هذه الشركة الرائعة. وأقدم كل الشكر لطارق طاهر ومجلس الإدارة لتكليفهم لي بهذه المسؤولية.