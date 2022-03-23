انطلق في مدينة الخبر، أمس (الثلاثاء)، برنامج «الإعلام العقاري» التدريبي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وتقوم على تنفيذه أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، بحضور 40 صحافيا يمثلون المؤسسات الإعلامية السعودية وبمشاركة 6 متحدثين متخصصين لتغطية جوانب البرنامج المختلفة.

ويتناول البرنامج التدريبي دور الإعلام المتخصص في قطاع العقار والوسائل الإعلامية التقليدية والرقمية، ودور الصحافة في في تناول الموضوعات العقارية في السعودية، والأدوات الداعمة للتحرير والنشر في مجال الإعلام العقاري.

كما يستعرض البرنامج الفنون الصحفية والعوامل المؤثرة على الأداء المهني في صحافة العقار، والتعرف على أبرز أهداف الإعلام العقاري، ودور الإعلام الجديد في صناعة محتوى صحافي رقمي إبداعي متخصص.

وتحدث في اليوم الأول للبرنامج ثلاثة متحدثين هم الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، في جلسة التعريف بدور الشركة ومشاريعها وإنجازاتها، وفي جلسة معالجات القضايا المتخصصة في قطاع العقار في السعودية تحدث رئيس دار ميديا الكاتب الصحفي سليمان أبا حسين، وفي ختام اليوم تحدث الكاتب والإعلامي عبدالله المزهر في جلسة عن الأداء المهني والسياسات التحريرية في صحافة العقار.

ويخصص البرنامج التدريبي فعاليات اليوم الأربعاء لصناعة التقارير المرئية العقارية بالموبايل، ويتحدث خلال جلستي اليوم الإعلامي مهند النعيمي، مستشار الاتصال والعلاقات الدولية ومدرب الإعلام الالكتروني.

وفي ثالث أيام البرنامج التدريبي المخصص لعلاقة القطاع العقاري في السعودية والإعلام الجديد، يتحدث مستشار التسويق سلطان الجريسي، عن مهارات ترويج ونشرالمحتوى وتحديد الجمهور المستهدف، فيما يتحدث المدرب المعتمد في الإعلام الرقمي هاني الغفيلي، عن أشكال وصناعة المحتوى الإعلامي الرقمي العقاري.

وفي ختام اليوم الثالث والأخير للبرنامج التدريبي، تعقد جلسة حوارية عن أهداف الإعلام المتخصص بالعقار، والفرص الاستثمارية في الإعلام العقاري.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى مشاركة الإعلاميين أحدث المعلومات وأهم المهارات المهنية للنشر الصحفي والإلكتروني في الإعلام العقاري من خلال تمكينهم من المهارات المتخصصة في إعداد ونشر المواد الصحفية المرتبطة في موضوعات قطاع العقار وما يتعلق بها في السعودية وتمكينهم من صناعة محتوى صحفي إبداعي يلبي حاجات الجمهور وذلك من خلال تعريف الإعلاميين بأبرز العوامل المؤثرة في الأداء المهني الإعلامي المتخصص بالعقار.