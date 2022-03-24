أقامت شركة رضوى السعودية المحدودة ورشة عمل ودورة تعريفية عن المنتجات الزراعية والتسويق الإلكتروني تحت إشراف نخبة من موظفي الشركة، شهدت تدريب 40 متدربا ومتدربة في المقر الرئيسي للشركة في ذهبان.

وجاءت هذه الورشة والدورة تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الشركة طارق آل طاهر لتحقيق مبدأ التعاون بين الوزارات والقطاع الخاص ضمن مبادرة توطين القطاع الزراعي في السعودية.

وتم استقبال المتدربين وتعريفهم على خطوات إنتاج منتجات الدواجن وبعض طرق التسويق الإلكتروني والتقديم على الوظائف، وتم اصطحابهم بجولة شاملة، بدأت من الحظائر والفقاسات وانتهت بالتعرف على أحدث التقنيات في عالم الدواجن.

وتحرص شركة رضوى على دعم الشباب لاستكشاف سوق العمل بمختلف المجالات من خلال اللقاء مع الخبراء من القطاع الخاص للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة.