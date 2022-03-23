شاركت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، كراعي ضيافة للنسخة الأولى من ملتقى السوق المالية السعودية 2022 المقام تحت رعاية رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز.

وانطلقت (الثلاثاء)، الموافق 22 مارس في فندق فورسيزونز الرياض فعاليات ملتقى السوق المالية السعودية بتنظيم مجموعة تداول السعودية، ويستقطب الملتقى الجهات الحكومية، والعديد من الشركات المدرجة وكذلك الشركات المالية العاملة في السوق المالية؛ لمناقشة سبل تحسين السوق المالية السعودية، والتطورات الحاصلة في القطاع المالي.

وتتضمن رعاية فلاورد كشريك ضيافة، إرسال دعوات مميزة لكبار الشخصيات المدعوين وتزيين وتصميم القاعات التي سيقام بها الملتقى.

وقال رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، عبدالعزيز باسم اللوغاني: «نودّ بداية أن نشكر مجموعة تداول السعودية ورئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز على تنظيم هذا الملتقى لمناقشة مواضيع مهمة مثل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والنمو الاقتصادي والسوق المالية، وتطوير السوق المالية، وغيرها. فلاورد تحرص دائماً على التواجد والمشاركة في مثل هذه الفعاليات وتقديم الدعم بأي طريقة ممكنة».

للذكر فلاورد متجر إلكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.