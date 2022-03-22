طالب البنك المركزي السعودي (ساما) كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة بسرعة الربط مع منصة «مدد»، وتقديم جميع الخدمات البنكية اللازمة للمنشآت والأفراد، لتمكين وتسهيل أصحاب العمل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجراء عمليات تحويل الأجور برسوم رمزية بشكل آمن وموثق.

وكشف في تعميم وجهه أخيراً، إلى كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة (اطلعت «عكاظ» عليه)، أن هذا الطلب بناء على ما رفعه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لدعم الحلول التي تقدمها منصة «مدد» بهدف تقديم الخدمات البنكية اللازمة للمنشآت والأفراد.

يذكر أن دعم رواتب الموظفين للمنشآت يقتصر حالياً على 4 بنوك فقط.