أطلقت ALDO العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الأحذية والإكسسوارات، أحدث تقنياتها الجديدة في صناعة الأحذية والتي ترسخ التطبيق العملي لنصيحة خبراء الصحة البدنية «راحة الجسم تبدأ من القدمين»، خلال حفل أقيم في صالة عرض ALDO في بانوراما مول بالرياض، وحضره مسؤولون من مجموعة الحكير، وعدد من المشاهير مثل راجح الحارثي، كيناز حكيم، فوز العتيبي، جوري الحارثي، ياسمين الحربي، محمد هوساوي، ورد خان، سارة فاشن، هانا، رهام السندي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

تُظهر مجموعة ربيع وصيف 22 الجديدة تصميمات جديدة متنوعة بألوان محايدة جديدة تعزز الحالة المزاجية مصممة مع وضع الراحة في الاعتبار، وتتميز بالتكنولوجيا التي تدعم الراحة المسجلة كعلامة تجارية لشركة ALDO: Pillow Walk، Flex مما يجعل هذه الأحذية مرغوبة أكثر.

تم تصميم تقنية ALDO Pillow Walk للأحذية الرجالية والنسائية بأسفنج مضغوط مريح ونعل داخلي مبطن تم وضعه بشكل إستراتيجي على كعب القدم لتثبيت الوسادة في مكانها، مما يمنح راحة إضافية طوال اليوم ويمنح مرتديها مزيدًا من الثقة في كل خطوة أثناء المشي لارتداء التصاميم العصرية.

تم تصميم تقنية ALDO Flex للتحرك ومصممة بمواد علوية ناعمة لمزيد من الراحة وتقنية «Flex» للحصول على ثني مرن للغاية ونعل خارجي مطاطي ناعم لزيادة التحكم في القدم والتوازن لتجنب الانزلاق، خاصة في الأحذية الأنيقة.

إضافة إلى ذلك، قدمت ALDO أيضًا أحذية بتقنية «Lightweight» والتي تظهر بشكل أساسي في الأحذية الرياضية، لجعل هذه التصميمات تشعرك كأنك تمشي على السحاب، وهي مصممة بنعل داخلي مبطن خفيف ومصنوع من وسادة قدم عالية الكثافة ترتد بشكل مثالي في كل خطوة.

وفي تصريح بهذه المناسبة أكد السيد مروان عزيز مكرزل الرئيس التنفيذي لمجموعة الحكير القابضة وكلاء ألدو بالسعودية: «يمثل إطلاق الجيل الجديد من الأحذية الفاخرة المريحة علامة بارزة في مسيرة ألدو، وهي خطوة تعكس توجهات الشركة نحو ابتكار أحذية غير تقليدية، حيث تتميز جميع التصاميم سواء الرجالية أو النسائية، بخصائص توفر المرونة والدعم الذي تحتاجه القدم لراحة أكبر وحرية أكثر لتناسب الباحثين عن الراحة والفرادة، بأسعار مناسبة على الدوام، كون القيمة هي أولويتنا لجميع عملائنا حول العالم».

كما كشف السيد مروان مكرزل النقاب عن تفاصيل حملة ألدو المخصصة للسوق السعودية، والمسابقة التي أطلقتها ألدو السعودية لعملائها والتي بدأت في الفترة من 10 حتى 21 مارس الجاري، حيث تتيح المسابقة لعملاء ألدو المشاركة والدخول في السحب على سيارتين BMW X1 2022، وسيتم السحب والإعلان عن الفائزين اليوم الثلاثاء 22 مارس الجاري بمول العرب بجدة، ويوم الأربعاء 23 مارس في بانوراما مول الرياض بحضور ممثلي الغرفة التجارية، ومسؤولي شركة الحكير.

عن ALDO:

أسست في عام 1972م وتوصل ALDO الموضة لقاعدة عملاء متنوعة بأسعار تجعل مواكبة الأنماط الموسمية رفاهية في متناول اليد. لمزيد من المعلومات زوروا موقع ALDO: www.aldogroup.com و www.aldoshoes.com وتابعوا حساباتهم على:

انستجرام: @aldo_shoes

تويتر: @ALDO_Shoes

فيسبوك: ALDO Shoes

عن مجموعة الحكير القابضة:

بدأت مجموعة الحكير القابضة في عام 1978 وتعد الأبرز شرق أوسطيا من حيث عدد الزوار والعملاء، حيث يتم تقديم خدماتها لأكثر من 8 ملايين زائر سنويا في مختلف أنحاء مناطق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتستثمر شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة في 23 شركة بنسبة ملكية متفاوتة موزعة بين عدة قطاعات. لمزيد من المعلومات: https://www.alhokairholding.com