أعلنت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية اليوم عن توفر هاتف HUAWEI nova 9 SE للطلب المسبق، وهو إضافة جديدة من الفئة المتوسطة المدى إلى عائلة هواتف HUAWEI nova 9 الأنيقة والعصرية والمصممة خصيصًا للشباب. ويتميز الهاتف بميزات مبتكرة وعناصر تصميم عصرية ستطلق إلهامًا جديدًا بفضل نظام الكاميرا القوي وميزات التصوير بالفيديو المدمجة.

تم تصميم عائلة هواتف HUAWEI nova 9 خصيصًا للمستهلكين الشباب، حيث تقدم هواتف ذكية من الفئة المتوسطة المدى عالية الجودة ومصممة جيدًا ومجهزة بميزات رائدة. وتسبب هاتف HUAWEI nova 9 في حالة من الجنون بين المستخدمين وكان ضربة فورية استحوذت على قلوب المستهلكين. ظهر الهاتف أول مرة بألوان جديدة تمامًا أطلقت عليها هواوي - اللون رقم 9. كما أنها تتميز بكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزات مدونات فيديو مبتكرة بالإضافة إلى العديد من الميزات الرائعة التي جعلت الهاتف يبرز من بين الحشود.

هذا العضو الجديد في عائلة nova 9، يحتوي على نظام كاميرا عالية الدقة بدقة 108 ميجابكسل توفر جودة صورة رائعة في وضع البكسل العالي. سواء كنت تقوم بتصوير المناظر الطبيعية أو الصور الشخصية أو الهندسة المعمارية أو أكثر، سواء كان ذلك في النهار أو الليل، فإن هاتف HUAWEI nova 9 SE يلتقط ما تراه أمام عينيك بتفاصيل عالية الوضوح. كما أنه يدعم تقنية الشحن فائقة السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge[1] بقدرة «66 واط» لضمان تجربة سلسة. علاوة على ذلك، توفر تحسينات واجهة المستخدم EMUI 12 الجديدة أداءً سلسًا وتعاونًا بين الهاتف الذكي ومنتجات هواوي الأخرى.

بهذه المناسبة، قال بيل يو، نائب رئيس شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية: «مع إطلاق هاتف HUAWEI nova 9 SE، تقدم هواوي في المملكة العربية السعودية تجربة تصوير اجتماعية ممتازة للمستخدمين الشباب. تم تصميم عائلة هواتف nova 9 للربط بين هواوي وجيل الشباب من المستهلكين، ويسعدنا اليوم توسيع مجموعة منتجاتنا مع إطلاق هاتف HUAWEI nova 9 SE. من خلال تحديثات الأجهزة القوية وتكامل نظام التشغيل، يتميز هاتف HUAWEI nova 9 SE بنظام مذهل للكاميرا الرباعية بدقة 108 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى مجموعة مثيرة من ميزات مدونات الفيديو، التي توفر المزيد من الطرق للمستخدمين لإنشاء مقاطع فيديو جذابة وإثارة إلهام جديد».

يتميز هاتف HUAWEI nova 9 SE بنظام الكاميرا الرباعية بدقة 108 ميجابكسل والذي يشتمل على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. مع المزيد من البكسل، تساعد الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل (فتحة f / 1.9) المستخدمين على الاحتفاظ بالتفاصيل بشكل أفضل وإنتاج صور مثيرة عالية الدقة، كما أنها توفر لقطات واضحة للغاية في وضع الدقة العالي؛ وصورا بدون تشويش حتى عند تكبيرها ثلاث مرات. تحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر كبير مقاس 1 / 1.52 بوصة، لتوفير دقة ممتازة وحساسية للضوء. ضمان أقصى درجات الوضوح على جميع الصور، مع تمكين الأداء المتميز في الإضاءة المنخفضة.

يتميز هاتف HUAWEI nova 9 SE أيضًا بكاميرا أمامية بزاوية عريضة (تعادل 2.0 مايكرومتر وفتحة عدسة f / 2.2) مع ميزة التجميل بالذكاء الاصطناعي - AI Beauty لتجعلك تبدو جيدًا في لقطاتك. كما أنها تدعم التبديل التلقائي إلى وضع الزاوية العريضة عند قلب الهاتف جانبًا من الوضع الرأسي، مما يجعل التقاط صور السيلفي الجماعية أسهل.

مع هاتف HUAWEI nova 9 SE، يتم الاحتفاظ بوقت شحن إلى الحد الأدنى، بدعم الهاتف تقنية الشحن فائقة السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة «66 واط»، والتي تستغرق 15 دقيقة فقط لشحن الهاتف بنسبة 60%، أو 36 دقيقة لشحنه بالكامل. بفضل شهادة الشحن السريع الآمن من TÜV Rheinland، يوفر هاتف HUAWEI nova 9 SE للمستخدمين تجربة شحن سريعة وآمنة.

يُستكمل هاتف HUAWEI nova 9 SE بنظام تبريد بنفس القوة - نظام تبديد حرارة من الجرافين. هذا يعني أن الجهاز يمكن أن يعمل بكامل طاقته مع الحفاظ على برودة اللمس - حتى عند بث مقاطع الفيديو.

يحتوي هاتف HUAWEI nova 9 SE على شاشة عرض كاملة من هواوي مذهلة مقاس 6.78 بوصة تدعم التدرج اللوني P3، مما يضمن تجارب مشاهدة مذهلة مع مرئيات سلسة وألوان زاهية وتفاصيل لا تصدق. تم تصميم هاتف HUAWEI nova 9 SE وفقًا لنفس المعايير الجمالية في الهاتف السابق، ويتميز بإطارات رفيعة للغاية يبلغ سمك كل منها 1.05 مم فقط وجسم نحيف جدًا يبلغ سمكه 7.94 مم فقط. يتوفر لون Crystal Blue الجديد، مصنوع من الزجاج ثلاثي الأبعاد للحصول على تأثير لامع وملمس ناعم تمامًا باستخدام تقنية نسيج النانو ثنائي الطلاء، ثنائي الطبقات. علاوة على ذلك، توفر وحدة في nova Star Orbit Ring حول الكاميرا الخلفية انكسارًا شبيهًا بالنجوم يبرز أسلوب الجهاز المصقول.

مع تزايد معدلات تسجيل مقاطع الفيديو، فإن هاتف HUAWEI nova 9 SE مليء بالميزات المبتكرة التي تسهل على المستخدمين التعبير عن أنفسهم عبر الفيديو. بفضل ميزة التسجيل الأمامي / الخلفي المستمر، يمكن للمستخدمين التبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية، مما يسمح لهم بالتقاط قصتهم بسلاسة في ملف فيديو واحد. تتيح ميزة تسجيل الفيديو مزدوج العرض – Dual-View Video للمستخدمين عرض ردود أفعالهم المباشرة على الأحداث، باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت دون الحاجة إلى التحرير.

يجعل هاتف HUAWEI nova 9 SE عملية تحرير الفيديو بسيطة بفضل ميزة الفيديو الهجين – Hybrid Video والبحث عن الصور وإنشاء الفيديو بنقرة واحدة. علاوة على ذلك، مع تطبيق Petal Clip، يمكن للمستخدمين بسهولة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من قوالب وموضوعات الفيديو قبل نشر مدونات الفيديو الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي في أي وقت.

مع واجهة المستخدم EMUI 12، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة سلسة حتى بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة. بفضل ميزة One Hop Connection عبر اتصالات المجال القريب (NFC)، يمكن لهاتف HUAWEI nova 9 SE الاقتران بأجهزة هواوي الأخرى مباشرةً؛ يمكن إنشاء التعاون عبر الأجهزة بنقرة بسيطة. يمكن عرض الشاشة لاسلكيًا أو عكسها إلى تلفاز HUAWEI Vision، والتي توفر رؤية موسعة مثالية للأفلام والألعاب. عند إقران هاتف HUAWEI nova 9 SE مع ساعة ذكية من هواوي أو مكبر صوت أو تلفاز HUAWEI Vision، تكون التجربة بديهية وسهلة.

مع نظام الملفات الموزعة، يتيح هاتف HUAWEI nova 9 SE للمستخدمين الوصول إلى الملفات من جهاز الحاسوب. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين إرسال الملفات بين الهاتف الذكي وأجهزة هواوي الأخرى عبر خاصية Huawei Share، أو نقل مكالمات MeeTime إلى تلفاز HUAWEI Vision والتحدث مع ما يصل إلى 11 طرفًا في وقت واحد من خلال الاستفادة من الشاشة الكبيرة والكاميرا ومكبرات الصوت.

يعمل هاتف HUAWEI nova 9 SE على واجهة المستخدم EMUI 12، ويوفر تجربة ذكية وسهلة وسلسة للمستخدمين. يتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova 9 SE حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف والعثور على وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.

سيتوفر هاتف HUAWEI nova 9 SE بثلاثة ألوان متلألئةCrystal Blue، Pearl White، وMidnight Black في المملكة العربية السعودية في 28 مارس مع بدء الطلبات المسبقة في 21 مارس بسعر 1199 ريالا سعوديا من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين، مع هدايا الطلب المسبق بقيمة 928 ريالا سعوديا، عبارة عن ميزان قياس الدهون في الجسم من HUAWEI وهواوي Band 4 وخدمة هواوي VIP تتمضن 6 أشهر من حماية الشاشة مجانية.

[1] «66 واط» هي أقصى طاقة شحن ولا يمكن الوصول إليها إلا عند استخدام شاحن وكابل 66W HUAWEI SuperCharge المخصص.

[2] مقارنة بوضع الصورة العادي. كما أنه يدعم مستويات تكبير أعلى.

[3] بيانات الشحن وعمر البطارية بناءً على نتائج اختبارات مختبر هواوي، وظروف الاختبار: درجة حرارة 25 درجة مئوية ورطوبة نسبية من 45 إلى 80%، مع الشاحن الأصلي وكابل الشحن، تبدأ من 3% من الطاقة والشحن أثناء إيقاف تشغيل الشاشة في حالة الاستعداد. قد يختلف الأداء الفعلي بسبب الاختلافات في تكوين المنتج الفردي وإصدارات البرامج وظروف التطبيق والعوامل البيئية. جميع البيانات تخضع للاستخدام الفعلي.

[4] قد يختلف الحجم والوزن الفعليان حسب التكوين وعملية التصنيع وطريقة القياس، يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.

[5] سيتم تمكين الميزة في تحديث HOTA في المستقبل.

[6] الميزات التي سيتم تمكينها عن طريق تحديث Petal Clip في المستقبل.

[7] هذه الميزة غير مدعومة في أمريكا اللاتينية لأن NFC غير مدعوم.

[8] يجب أن يتم تمكين Wi-Fi في الأجهزة وأن تكون على نفس الشبكة.

[9] يتم دعم بعض المتحدثين فقط. بالنسبة إلى الطرز المدعومة المحددة، يرجى الاتصال بخدمة عملاء هواوي.

[10] يحتاج الجهاز إلى تسجيل الدخول إلى نفس حساب هواوي، مع تشغيل Bluetooth ومفتاح «تصفح الملفات متعدد الأجهزة». لمزيد من المعلومات حول طرز الأجهزة وإصدار البرامج التي تدعم هذه الميزة، يرجى الاتصال بخدمة عملاء هواوي.

[11] يتطلب من الأجهزة تسجيل الدخول إلى نفس حساب هواوي، وتمكين Wi-Fi وBluetooth، وأن تكون على نفس الشبكة. بالنسبة إلى الطرز المدعومة المحددة، يرجى الاتصال بخدمة عملاء هواوي.

[12] قد تختلف دقة مكالمات الفيديو من MeeTime وفقًا لظروف الشبكة. يدعم MeeTime حاليًا المكالمات حتى 12 طرفًا. قد تشترك إصدارات البرامج المختلفة والأجهزة المختلفة في واجهات وتجارب مختلفة. يرجى الرجوع إلى التجربة الفعلية. بالنسبة إلى الطرز المدعومة المحددة، يرجى الاتصال بخدمة عملاء هواوي.

[13] لا يتوفر لون Pearl White في مناطق معينة. يرجى التكيف وفقًا للوضع الفعلي.