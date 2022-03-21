صرح رئيس مجلس إدارة شركة رضوى السعودية الغذائية المحدودة وأحد مؤسسيها طارق آل طاهر بأنه وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالإضافة إلى التعاون مع جمعية آفاق خضراء البيئية غير الربحية، ستشارك «رضوى» بزراعة 400 ألف شجرة في وادي أبو الجود في منطقة المدينة المنورة.

وأضاف «طارق» أن هذه المبادرة النوعية تعد من أهم المشاركات في تنمية الغطاء النباتي والتي يتم التنسيق لها عبر مذكرة التفاهم مع عدد من الجهات ذات العلاقة لزراعة 400 ألف شجرة على مساحة 17 مليون متر مربع.

وتابع «طارق»: إن رؤية 2030 والتي أطلقها ولي العهد في عام 2016 تستهدف تحقيق نقلة نوعية في عدة مجالات من أهمها حماية البيئة والاستجابة لظاهرة التغير المناخي، حيث يمثل إعلان (المبادرة السعودية الخضراء) استكمالاً لتحقيق هذه الرؤية من خلال المشاريع الضخمة والتي تمثل أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.

وأوضح أن شركة رضوى السعودية ومنذ 40 عاماً أولت اهتمامها بالتشجير حيث قامت بزراعة أكثر من 5 آلاف شجرة في مقرها في ذهبان في مدينة جدة وذلك سعياً منها في الاستمرار بالتشجير لتنمية الغطاء النباتي والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

والجدير بالذكر أن طارق آل طاهر مؤسس المجموعة البيئية «ريف شيف» والتي قامت باستزراع أشجار الشورى أو القرم وتقوم على حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية في البحر الأحمر.