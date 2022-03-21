· سيستثمر الصندوق في محفظة متنوعة من الأسهم المحلية والعالمية، وصناديق الأسهم العامة والخاصة، والطروحات الأولية للاكتتاب العام، والطروحات الخاصة · الاكتتاب متاح من خلال أربع جهات مستلمة ونظام الاشتراكات على موقع «الخبير المالية» · ستستمر فترة الاكتتاب في الطرح الأولي حتى نهاية يوم الخميس 31 مارس 2022

أتاحت «الخبير المالية»، شركة إدارة الأصول المتخصصة في الاستثمارات والخدمات المالية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، فرصةً استثمارية فريدة للمستثمرين من خلال الطرح الأولي لصندوق «الخبير للنمو والدخل المتداول»، والتي ستتاح حتى نهاية يوم الخميس 28 شعبان 1443هـ الموافق 31 مارس 2022.

يعد صندوق «الخبير للنمو والدخل المتداول»، هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث يهدف لتنمية صافي قيمة أصول الصندوق من خلال أداء استثماراته على المدى الطويل وتحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال توزيع عوائد الشركات التي يستثمر بها الصندوق، بالإضافة إلى جزء من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نمو القيمة السوقية للأوراق المالية المستثمر بها. وقد تم إنشاؤه بموجب الأنظمــة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية، ويتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية.

وسوف تركز الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق على الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم المحلية والعالمية، وصناديق الأسهم العامة والخاصة، والطروحات الأولية للاكتتاب العام، والطروحات الخاصة، ويستهدف مدير الصندوق تنويع النطاق الجغرافي لاستثمارات الصندوق من خلال الاستثمار في أسواق الأسهم المتنوعة من بينها المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وكندا.

وبإمكان المستثمرين من الأفراد المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، والمؤسسات، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الاكتتاب في صندوق «الخبير للنمو والدخل المتداول»، وذلك عن طريق قنوات الاشتراك المتاحة لدى الجهات المستلمة وهي «الجزيرة كابيتال»، و«مصرف الراجحي»، و«البنك الأهلي السعودي»، و«بنك الرياض». كما يتاح الاكتتاب لعملاء البنوك الأخرى عبر نظام الاشتراكات على موقع مدير الصندوق، شركة «الخبير المالية».

يذكر أن شركة «الخبير المالية»، مدير ومشغّل الصندوق، هي شركة متخصصة في تقديم المنتجات والحلول الاستثمارية والخدمات المالية، مقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية برقم (07074-37).