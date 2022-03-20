استعادت السعودية موقعها كأكبر مورد للخام إلى الصين في الشهرين الأولين من العام 2022، في حين انخفضت الشحنات الروسية بنسبة 9%.وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم (الأحد)، أن إجمالي الواردات من الخام السعودي بلغ 14.61 مليون طن في الفترة من يناير إلى فبراير الماضيين، بما يعادل 1.81 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 1.86 مليون برميل يوميا قبل عام.وبلغ إجمالي الواردات من روسيا 12.67 مليون طن خلال الشهرين أو 1.57 مليون برميل يوميا.