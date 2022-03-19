بدأت هذا الأسبوع السنة الثالثة والأخيرة لإعفاء الوافدين العاملين في المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لرخص العمل، بعد أن تم إقرار إعفاء المنشآت الصغيرة بدءا من منتصف شعبان لعام 1441 ولمدة 3 سنوات، لينتهي القرار في منتصف شعبان لعام 1444.

وتضمن القرار إعفاء رسوم العمالة من رخص العمل البالغة 800 ريال شهريا (9600 ريال سنويا) لتتقلص إلى 100 ريال فقط، والتي يتم تنفيذها إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ووفقا لتفاصيل القرار، سيتم إعفاء عاملين من رسوم المقابل المالي في المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين بها 9 عمال فأقل، مع تفرغ صاحب العمل للعمل بها، مع رفع عدد المعفيين إلى 4 عمال عند توظيف سعودي آخر مع تفرغ صاحب العمل أيضا بها.

وتم منح المنشآت الإعفاء من المقابل المالي عن كل سنة مالية خلال الفترة الماضية، وتبقى أمام المنشآت السنة الأخيرة فقط للاستفادة من الإعفاء.

يذكر أن إجمالي عدد المنشآت التي يبلغ إجمالي عدد العاملين بها 9 عمال فأقل يبلغ نحو 576.312 منشأة، وفقا لبيانات الربع الرابع من 2021.