ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر فبراير الماضي من العام الحالي 2022 بنسبة 1.6%، مقارنة بنظيره من العام الماضي فبراير 2021، وهو أعلى من الشهر السابق يناير 2022 ( 1,2% ).وأرجع تقرير الهيئة العامة للإحصاء سبب ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 4,3%، و أسعار الأغذية و المشروبات بنسبة 2,4%، لافتا إلى أن قطاع النقل سجل ارتفاعا متأثرا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 26,7%، وكان لارتفاع أسعار النقل تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر فبراير 2022، نظرا لوزنه في المؤشر بنسبة 13%.وبحسب التقرير، سجل قطاع الأغذية و المشروبات ارتفاعا متأثرا بزيادة أسعار الأغذية بنسبة 2,6%، التي بدورها تأثرت بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 9,7%، و كذلك سجل قسم تأثيث و تجهيزات المنزل ارتفاعا بلغت نسبته 1,3% متأثرا بارتفاع أسعار الأثاث و السجاد و أغطية الأرضيات بنسبة 1,5%.وذكر أن قسم التعليم ارتفع بنسبة 6,3% متأثرا بزيادة أسعار التعليم المتوسط و الثانوي بنسبة 15,3%، و سجل قسم المطاعم و الفنادق ارتفاعا بنسبة 2,4% متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 1,9%، و سجل قسم الترفيه و الثقافة ارتفاعا بلغت نسبته 1,8% متأثرا بارتفاع أسعار الخدمات الترفيهية و الثقافية بنسبة 4,3%.وقال التقرير: «أسعار قطاعات السكن والمياه و الكهرباء و الغاز و أنواع وقود أخرى سجلت انخفاضا بنسبة 0,2% متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 0,3% و قسم الملابس والأحذية انخفض بنسبة 1,4% متأثرا بانخفاض أسعار الملابس بنسبة 0,8%، كما أن مؤشر أسعار المستهلك سجل استقرارا نسبيا في شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022، إذ ارتفع بنسبة 0,3% و قد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم الأغذية و المشروبات بنسبة 0,4%، الذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0,5%».وأضاف:«أسعار السكن و المياه و الكهرباء والغاز و أنواع وقود أخرى ارتفعت بنسبة 0,2% متأثرة بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 0,3%، و قسم النقل بنسبة 0.5%، و قسم تأثيث و تجهيزات المنزل بنسبة 0,7% و قسم السلع و الخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0,4%، وكذلك قسم الملابس و الأحذية بنسبة 0,3% و قسم الترفيه و الثقافة بنسبة 0,1%، في حين انخفضت أسعار كل من قسم التبغ بنسبة 0,1% و قسم الاتصالات بنسبة 0,1%».